Guerra Ucraina, almeno 12 morti in attacchi russi nella notte

Secondo fonti locali citate dal Guardian, almeno 12 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in Ucraina, in seguito a una serie di attacchi russi avvenuti nella notte. Raid missilistici e con droni hanno colpito la città di Odessa uccidendo sei persone, ha scritto su Telegram Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Altre quattro persone, tra cui un dodicenne, sono state uccise a Kiev, secondo il servizio statale di emergenza ucraino. L'attacco alla capitale ha ferito almeno 10 persone, tra cui diversi paramedici, ha reso noto, inoltre il sindaco Vitali Klitschko. Altre due persone sono morte nella città centrale di Dnipro, secondo Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione regionale. Un attacco di droni sulla città nord-orientale di Kharkiv ha ferito anche una donna di 77 anni e un uomo di 66, ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov.

La visita di Zelensky a Roma e il sostegno dell'Italia

Ieri il presidente ucraino Zelensky, in visita a Roma, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In questi quattro anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni", ha ribadito Meloni al termine del bilaterale. "Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica" perché "è in gioco anche la sicurezza dell'Europa". "L'Italia", ha aggiunto, "intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev e che assicurino la solidità dell'alleanza euro atlantica perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca". Il presidente Mattarella, da parte sua, ha espresso a Zelensky, "non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia, ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell'Italia al suo Paese a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo".