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Kiev, missili russi colpiscono la città

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La Russia ha sferrato nella notte attacchi con missili e droni contro la capitale ucraina Kiev, causando la morte di cinque persone, tra cui un bambino di 12 anni, ferendone diverse decine e danneggiando gravemente gli edifici, hanno riferito giovedì le autorità: 45 residenti della città sono rimasti feriti

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