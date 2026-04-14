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Francese 86enne in Usa per ricongiungersi al vecchio amore, Ice l'arresta

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La donna è stata trasferita in un centro di detenzione per immigrati in Louisiana. Secondo le autorità aveva superato la durata del visto. Trasferitasi nel Paese dopo essersi sposata con un cittadino americano venuto a mancare, era in attesa della green card. La vicenda ha sollevato preoccupazioni per le sue condizioni di salute e per le modalità dell’intervento

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Marie-Thérèse, 86 anni, originaria di Nantes,in Francia, è stata arrestata all’inizio di aprile ad Anniston, in Alabama, dagli agenti dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement). Secondo le autorità statunitensi, la donna avrebbe superato i limiti del visto turistico. La famiglia sostiene invece che fosse in attesa di regolarizzazione dopo essersi sposata con un cittadino americano. Secondo quanto riferito dal figlio, è stata ammanettata mani e piedi nonostante l’età avanzata. Attualmente è detenuta in Louisiana, mentre il caso ha attirato l’attenzione delle autorità francesi.

La storia di Marie-Thérèse negli Stati Uniti

La donna, scrive la BBC, si era trasferita negli Stati Uniti nel 2025 dopo aver ritrovato un amore giovanile, Billy, conosciuto negli anni Sessanta quando lui era un soldato americano di stanza a Saint-Nazaire. Dopo decenni separati, i due si erano ritrovati nel 2010 e, rimasti vedovi, avevano iniziato una relazione nel 2022. Si sono sposati l’anno scorso e lei si è trasferita in Alabama. Dopo il matrimonio, l'86enne aveva avviato la richiesta per ottenere la green card. Tuttavia, la morte improvvisa del marito a gennaio ha lasciato la pratica incompleta e la sua posizione migratoria incerta. All’inizio di aprile è stata arrestata dall’ICE. Secondo quanto riferito dal figlio, è stata ammanettata mani e piedi nonostante l’età avanzata. Le autorità sostengono che fosse entrata negli Stati Uniti nel giugno 2025 e che avesse superato il limite di permanenza di 90 giorni previsto dal visto.

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