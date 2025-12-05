Trump e lotta a immigrazione, giudizio degli americani sul suo operato

Da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, gli arresti a seguito di attraversamento illegale tra Messico e Stati Uniti sono crollati. Questi numeri potrebbero indicare un effetto di deterrenza. Per quanto riguarda invece le deportazioni mensili, i dati mostrano un cambio di ritmo un po’ meno marcato. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 dicembre

Negli Stati Uniti stanno suscitando polemiche le politiche di gestione dell’immigrazione della seconda amministrazione di Donald Trump. Ma quanto sono efficaci le azioni messe in campo per controllare i confini del Paese? Osservando l’andamento degli arresti a seguito di attraversamento illegale tra Messico e Stati Uniti, si nota che da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca questi sono crollati. Se durante la presidenza Biden si sono raggiunti picchi di oltre 200mila persone, per poi scendere a numeri molto più contenuti, a ottobre di quest’anno la cifra è stata inferiore a 8mila. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 dicembre.