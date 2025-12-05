Trump e lotta a immigrazione, giudizio degli americani sul suo operato

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Donald Trump e la lotta all’immigrazione, cosa pensano gli americani del suo operato

Mondo

Da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, gli arresti a seguito di attraversamento illegale tra Messico e Stati Uniti sono crollati. Questi numeri potrebbero indicare un effetto di deterrenza. Per quanto riguarda invece le deportazioni mensili, i dati mostrano un cambio di ritmo un po’ meno marcato. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 dicembre

ascolta articolo

Negli Stati Uniti stanno suscitando polemiche le politiche di gestione dell’immigrazione della seconda amministrazione di Donald Trump. Ma quanto sono efficaci le azioni messe in campo per controllare i confini del Paese? Osservando l’andamento degli arresti a seguito di attraversamento illegale tra Messico e Stati Uniti, si nota che da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca questi sono crollati. Se durante la presidenza Biden si sono raggiunti picchi di oltre 200mila persone, per poi scendere a numeri molto più contenuti, a ottobre di quest’anno la cifra è stata inferiore a 8mila. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 dicembre.

Migranti
Sky TG24

I numeri delle deportazioni mensili

Questi numeri potrebbero indicare un effetto di deterrenza: le parole dure della Casa Bianca potrebbero spingere molti potenziali migranti a evitare di attraversare il confine. Osservando invece i dati sulle deportazioni mensili, i dati mostrano un cambio di ritmo, anche se un po’ meno marcato di quanto visto in precedenza per gli arresti dopo attraversamenti illegali del confine.

Leggi anche

Rubio rassicura Tajani: “Usa al vostro fianco sul caso Trentini”
Migranti
Sky TG24

Il tasso di approvazione di Donald Trump

In ogni caso, il tasso di approvazione di Donald Trump da parte dei cittadini americani è pari al 43%, contro un 57% che invece disapprova il suo operato. Sul tema dell’immigrazione però, il presidente statunitense performa leggermente meglio: il 45% è in favore del suo operato, il 55% no. Il dato è significativamente migliore per quanto concerne la sicurezza al confine: il 54% approva contro il 46% che invece disapprova.

Leggi anche

Usa, Trump allenta misure su emissioni auto di Biden: cosa cambia
Migranti
Sky TG24

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Mondo

Usa, Melania Trump svela le decorazioni di Natale alla Casa Bianca

La first lady ha svelato il tema natalizio per la residenza del presidente statunitense: 'Home Is Where The Heart Is', cioè 'La casa è dove si trova il cuore'. L'obiettivo è 'mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo'. Le decorazioni, realizzate dal designer Hervé Pierre, comprendono 10mila farfalle blu, oltre 50 alberi di Natale, 213 metri di ghirlande e nastri

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE

live Mondo

Mosca fa sapere che dopo l'incontro Putin Witkoff ora è in attesa della reazione degli Stati...

Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale. LIVE

live Mondo

La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano...

Trump e lotta a immigrazione, giudizio degli americani sul suo operato

Mondo

Da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, gli arresti a seguito di attraversamento illegale...

Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

Mondo

I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui...

Putin: "Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza"

Mondo

Il presidente russo ha definito i colloqui con Witkoff al Cremlino sulla risoluzione del...

Mondo: I più letti