Trump e lotta a immigrazione, giudizio degli americani sul suo operato

Da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, gli arresti a seguito di attraversamento illegale tra Messico e Stati Uniti sono crollati. Questi numeri potrebbero indicare un effetto di deterrenza. Per quanto riguarda invece le deportazioni mensili, i dati mostrano un cambio di ritmo un po’ meno marcato. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 dicembre
Negli Stati Uniti stanno suscitando polemiche le politiche di gestione dell’immigrazione della seconda amministrazione di Donald Trump. Ma quanto sono efficaci le azioni messe in campo per controllare i confini del Paese? Osservando l’andamento degli arresti a seguito di attraversamento illegale tra Messico e Stati Uniti, si nota che da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca questi sono crollati. Se durante la presidenza Biden si sono raggiunti picchi di oltre 200mila persone, per poi scendere a numeri molto più contenuti, a ottobre di quest’anno la cifra è stata inferiore a 8mila. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 dicembre.
I numeri delle deportazioni mensili
Questi numeri potrebbero indicare un effetto di deterrenza: le parole dure della Casa Bianca potrebbero spingere molti potenziali migranti a evitare di attraversare il confine. Osservando invece i dati sulle deportazioni mensili, i dati mostrano un cambio di ritmo, anche se un po’ meno marcato di quanto visto in precedenza per gli arresti dopo attraversamenti illegali del confine.
Leggi anche
Rubio rassicura Tajani: “Usa al vostro fianco sul caso Trentini”
Il tasso di approvazione di Donald Trump
In ogni caso, il tasso di approvazione di Donald Trump da parte dei cittadini americani è pari al 43%, contro un 57% che invece disapprova il suo operato. Sul tema dell’immigrazione però, il presidente statunitense performa leggermente meglio: il 45% è in favore del suo operato, il 55% no. Il dato è significativamente migliore per quanto concerne la sicurezza al confine: il 54% approva contro il 46% che invece disapprova.
Leggi anche
Usa, Trump allenta misure su emissioni auto di Biden: cosa cambia
©Getty
Usa, Melania Trump svela le decorazioni di Natale alla Casa Bianca
La first lady ha svelato il tema natalizio per la residenza del presidente statunitense: 'Home Is Where The Heart Is', cioè 'La casa è dove si trova il cuore'. L'obiettivo è 'mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo'. Le decorazioni, realizzate dal designer Hervé Pierre, comprendono 10mila farfalle blu, oltre 50 alberi di Natale, 213 metri di ghirlande e nastri