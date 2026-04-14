Donald Trump ha attaccato, senza troppi giri di parole, Papa Leone XIV. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Truth, nel quale il presidente americano ha descritto il Pontefice come “debole sul fronte della criminalità” e “pessimo in politica estera”, utilizzando toni che segnano un’escalation rara nei rapporti tra potere politico statunitense e l'autorità religiosa. Poi, ha rincarato la dose, rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca, rifiutando di scusarsi: "Non c'è nulla di cui scusarsi" con il Papa: "Ha detto cose che sono sbagliate". Quindi il tycoon ha ribadito che il Pontefice è "debole" sul crimine. Poi ha aggiunto: "Papa Leone ha detto cose sbagliate. Era molto contrario a quello che sto facendo riguardo all'Iran, e non si può avere un Iran con nucleare. Papa Leone non sarebbe contento del risultato finale. Ci sarebbero centinaia di milioni di morti, e questo non accadrà. Quindi non posso chiedere scusa, penso che sia molto debole sulla criminalità e su altre questioni".

L'intervento di Vance

A sostengno di Donald Trump sono arrivate poi le parole del vicepresidente americano, JD Vance, secondo il quale il Vaticano dovrebbe "attenersi alle questioni morali". "Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane", ha chiarito ancora Vance, arrivato alla fede cattolica in età adulta, parlando al programma "Special Report with Bret Baier" di Fox News.