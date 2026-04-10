Ormeggiata a Dubai dalla fine di febbraio, la nave avrebbe dovuto proporre una crociera di sette notti nei fiordi norvegesi ma, secondo un comunicato inviato ai clienti che avevano prenotato, la cancellazione è stata decisa in base all'attuale situazione in Medio Oriente

MSC Crociere ha deciso di cancellare la prima crociera della stagione europea per la MSC Euribia, la cui partenza da Kiel, in Germania, era in programma per il prossimo 2 maggio. Ormeggiata a Dubai dalla fine di febbraio, la nave avrebbe dovuto proporre una crociera di sette notti nei fiordi norvegesi ma, secondo un comunicato inviato ai clienti che avevano prenotato, la cancellazione si è resa necessaria a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente.

Lo stop alla partenza

"La MSC Euribia non è stata in grado di lasciare la regione come previsto e, di conseguenza, il suo riposizionamento verso il Nord Europa ha subito un ritardo", ha spiegato l'azienda. Proprio per questo motivo, è stato comunicato, "la nave non sarà in condizioni di operare la prima crociera della stagione e ci dispiace dover cancellare la vostra partenza". La crociera, che avrebbe previsto anche un passaggio da Copenaghen, in Danimarca, prevedeva tappe in tre destinazioni norvegesi come Flam, Hellesylt e Ålesund. "Comprendiamo quanto possa essere deludente questa notizia, soprattutto considerando il tempo e l'entusiasmo dedicati alla pianificazione di una vacanza", ha aggiunto l'azienda. “Vi preghiamo di comprendere che questa cancellazione è una diretta conseguenza del ritardo della nave e non una decisione discrezionale, presa solo dopo aver valutato ogni possibile alternativa”, ha riferito ancora MSC.

Le opzioni per i passeggeri

Ai passeggeri che saranno interessati verranno offerte tre opzioni, tra cui anche il trasferimento della prenotazione a qualsiasi crociera disponibile con partenza entro il 30 novembre 2026, senza alcun costo di modifica. “A parità di durata e sistemazione, vi garantiamo inoltre la tariffa più vantaggiosa tra la prenotazione originale e quella nuova”, ha informato MSC. A questi passeggeri verrà anche accreditato a bordo un buono non rimborsabile fino a 200 euro a persona. L'azienda, tra le opzioni, offre ai passeggeri la possibilità di scegliere una crociera con partenza dopo il 1° dicembre 2026, senza costi di modifica. In questo caso, la compagnia applicherà il prezzo della crociera appena selezionata e qualsiasi pagamento già effettuato per la crociera precedente verrà trasferito alla nuova. Secondo quanto emerso, i passeggeri possono scegliere anche di cancellare la prenotazione senza costi aggiuntivi, ottenendo un rimborso completo.