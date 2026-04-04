Si tratta di un rito solenne, che rappresenta il passaggio dalle tenebre alla luce della resurrezione, che vede nel corso della cerimonia anche il battesimo di dieci catecumeni, di cui uno dalla Corea. Ieri Leone ha portato la croce di legno per tutte le quattordici stazioni della Via Crucis al Colosseo: è la prima volta dai tempi di Paolo VI ascolta articolo

Papa Leone XIV presiede per la prima volta la veglia di Pasqua in Vaticano. Lo scorso anno, infatti, Francesco è morto il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, e a celebrare la veglia pasquale era stato il cardinale decano Giovanni Battista Re. Robert Francis Prevost è diventato Pontefice l’8 maggio 2025 e ora, nel 2026, sta presiedendo per la prima volta i riti della Settimana santa. Giovedì Leone ha celebrato la messa in coena Domini a San Giovanni in Laterano, con la lavanda dei piedi. Ieri, durante la Via Crucis al Colosseo, ha portato la croce per tutte le quattordici stazioni. Domenica, poi, celebrerà alle 10.15 la messa a San Pietro e alle 12 impartirà la benedizione urbi et orbi dal loggione centrale.

La veglia pasquale La veglia è uno dei momenti più solenni del triduo pasquale: si tratta di un rito solenne, ricco di simboli come il fuoco e il cero pasquale, che si tiene tradizionalmente nella notte tra il Sabato santo e la domenica di Pasqua, e rappresenta il passaggio dalle tenebre alla luce della resurrezione. La celebrazione inizia con la benedizione del fuoco nuovo e l'accensione del cero pasquale, nell’atrio della basilica. Si prosegue con la processione nell’oscurità verso l’altare e con l’accensione, man mano, delle luci sulle note del canto Lumen Christi. Nel corso della cerimonia verranno battezzati dieci adulti: cinque provengono dalla diocesi di Roma, due dalla Gran Bretagna, due dal Portogallo e uno anche dalla Corea. Vedi anche Papa Leone XIV celebra il Giovedì Santo e la lavanda dei piedi. FOTO