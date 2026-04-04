Papa Leone XIV, prima veglia di Pasqua da Pontefice. Ieri tutta la Via Crucis con la croceMondo
Si tratta di un rito solenne, che rappresenta il passaggio dalle tenebre alla luce della resurrezione, che vede nel corso della cerimonia anche il battesimo di dieci catecumeni, di cui uno dalla Corea. Ieri Leone ha portato la croce di legno per tutte le quattordici stazioni della Via Crucis al Colosseo: è la prima volta dai tempi di Paolo VI
Papa Leone XIV presiede per la prima volta la veglia di Pasqua in Vaticano. Lo scorso anno, infatti, Francesco è morto il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, e a celebrare la veglia pasquale era stato il cardinale decano Giovanni Battista Re. Robert Francis Prevost è diventato Pontefice l’8 maggio 2025 e ora, nel 2026, sta presiedendo per la prima volta i riti della Settimana santa. Giovedì Leone ha celebrato la messa in coena Domini a San Giovanni in Laterano, con la lavanda dei piedi. Ieri, durante la Via Crucis al Colosseo, ha portato la croce per tutte le quattordici stazioni. Domenica, poi, celebrerà alle 10.15 la messa a San Pietro e alle 12 impartirà la benedizione urbi et orbi dal loggione centrale.
La veglia pasquale
La veglia è uno dei momenti più solenni del triduo pasquale: si tratta di un rito solenne, ricco di simboli come il fuoco e il cero pasquale, che si tiene tradizionalmente nella notte tra il Sabato santo e la domenica di Pasqua, e rappresenta il passaggio dalle tenebre alla luce della resurrezione. La celebrazione inizia con la benedizione del fuoco nuovo e l'accensione del cero pasquale, nell’atrio della basilica. Si prosegue con la processione nell’oscurità verso l’altare e con l’accensione, man mano, delle luci sulle note del canto Lumen Christi. Nel corso della cerimonia verranno battezzati dieci adulti: cinque provengono dalla diocesi di Roma, due dalla Gran Bretagna, due dal Portogallo e uno anche dalla Corea.
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La Via Crucis
La Pasqua, la festa più importante per i cristiani, si sta celebrando in diverse parti del mondo sotto le bombe e il Pontefice anche in questi giorni ha lanciato i suoi appelli per la pace. Ieri, venerdì santo, Leone XIV ha guidato la Via Crucis al Colosseo. Il Papa ha portato la croce di legno per tutte le quattordici stazioni: è la prima volta che succede dal 1964, quando era Pontefice Paolo VI. "Un segno importante", aveva spiegato Leone qualche giorno fa. La guerra, con i suoi dolori, è stata rievocata per tutto il percorso. Si sono alternate preghiere, letture e le meditazioni scritte dall'ex Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. "C'è chi crede di avere ricevuto un'autorità senza limiti", si legge in un testo di padre Patton, ma "ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto", primo tra tutti "il potere di avviare una guerra o di terminarla". Tra le letture, oltre ai tradizionali passi del Vangelo legati alle quattordici stazioni, ci sono stati anche alcuni testi scritti da San Francesco d'Assisi, del quale quest'anno ricorre l'ottavo centenario dalla morte. Secondo le autorità erano presenti oltre 30mila fedeli.
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©Ansa
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Nella Basilica di San Pietro la cerimonia è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, poi la processione verso l'Altare, il canto dell'Exsultet, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, la celebrazione del Sacramento della Confermazione e infine la Liturgia Eucaristica. Il Pontefice: il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma 'non lasciamocene paralizzare'