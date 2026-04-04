È in corso una ricerca serrata per trovare il pilota disperso dell’F-15 americano abbattuto venerdì dalla contraerea iraniana. L’altro membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo. Teheran ha smentito la cattura del pilota, mentre gli Stati Uniti hanno avviato una vasta operazione di ricerca

Nella giornata di venerdì la contraerea iraniana ha abbattuto un caccia americano F-15E Strike Eagle: uno dei due piloti è stato tratto in salvo, mentre sono ancora in corso le ricerche per trovare il secondo, di cui resta incerta la sorte. Teheran ha smentito di aver catturato il militare. La Cnn riferisce che non si conoscono ancora le sorti del soldato Usa, mentre il New York Times parla di una corsa contro il tempo da parte delle forze statunitensi per rintracciarlo. I media ufficiali iraniani hanno offerto una ricompensa a chi lo troverà. ( GUERRA IN IRAN: LE NOTIZIE IN DIRETTA )

Teheran: “Non abbiamo catturato il pilota Usa”



Come riporta la Bbc, un'unità dei Guardiani della Rivoluzione nella provincia meridionale di Kohgiluyeh e Boyerahmad, insieme al governatore della provincia, ha negato la cattura del secondo membro dell’equipaggio dell’F-15. Per il governatore, il primo pilota non sarebbe stato recuperato dalle forze statunitensi. Lo stesso governatore ha definito queste ricostruzioni una “tattica del nemico”. Se dovesse catturarlo, l'Iran non riserverà al pilota americano disperso lo stesso trattamento che Stati Uniti e Israele riservano ai loro prigionieri. Ad assicurarlo è stata la tv di Stato iraniana, voce del regime, in un post su X in risposta a un'americana che chiedeva di pregare per i militari. "Se l'Iran cattura dei piloti, non saranno trattati come i prigionieri nei centri di detenzione israeliani di Sde Teiman o in quelli gestiti dagli Stati Uniti ad Abu Ghraib e Guantanamo. Rispettiamo il diritto internazionale e la misericordia islamica", si legge nel post.

Corsa per trovare il pilota disperso dell'F-15



Dopo l’abbattimento del caccia, con a bordo due membri delle forze Usa, gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione di ricerca per recuperare l’equipaggio. L’intervento ha coinvolto elicotteri Black Hawk e un aereo C-130 Hercules. Dopo ore di ricerche, uno dei due piloti è stato individuato e tratto in salvo. Lo hanno confermato a CBS News due funzionari americani. In un primo momento, fonti riportate dai media iraniani avevano riferito che il secondo pilota si sarebbe eiettato, atterrando in territorio iraniano, e che sarebbe stato catturato ancora vivo dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Notizia poi smentita da Teheran. Sono ancora in corso le operazioni per rintracciare il pilota disperso. Le autorità iraniane hanno esortato la popolazione del sud-ovest del Paese a cercarlo, offrendo ricompense di oltre 60 mila dollari a chi contribuirà alla cattura. Secondo Laurel Rapp, direttrice del programma Stati Uniti e Nord America presso Chatham House, il salvataggio del membro dell'equipaggio disperso "una missione cruciale", riferisce la Bbc. La sua cattura rappresenterebbe un "enorme bottino" per l'Iran, offrendogli una "potentissima carta da giocare nelle trattative".