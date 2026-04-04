Il comando della Marina della Guardia Rivoluzionaria ha riferito che la nave colpita risulta "legata al regime sionista" e che "ha preso fuoco". L'imbarcazione si chiama Msc Ishyka e, stando ad alcuni siti specializzati, sarebbe una portacontainer battente bandiera liberiana ascolta articolo

I Pasdaran iraniani hanno riferito di aver preso di mira una nave "legata a Israele" nello Stretto di Hormuz con un attacco di droni, provocando anche un incendio. Il comando della Marina della Guardia Rivoluzionaria, infatti, ha riferito su X che la nave colpita risulta "legata al regime sionista" e che "ha preso fuoco". L'imbarcazione si chiama Msc Ishyka e, stando ad alcuni siti specializzati, sarebbe una portacontainer battente bandiera liberiana. GUERRA IRAN, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24

Autorizzato il passaggio attraverso Hormuz di navi con beni umanitari Intanto, secondo alcuni media locali, l'Iran ha autorizzato il passaggio di navi che trasportano beni essenziali e forniture umanitarie verso i suoi porti proprio attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo ha segnalato, in particolare, l'agenzia di stampa Tasnim, citando una lettera ufficiale nella quale si segnala che le navi dirette ai porti iraniani, comprese quelle attualmente nel Golfo di Oman, devono coordinarsi con le autorità e rispettare i protocolli stabiliti per transitare nell'area dello stretto. Le navi turche In queste ore, inoltre, è emerso come una seconda nave turca abbia attraversato lo stesso stretto di Hormuz. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti di Ankara, Abdulkadir Uraloglu, spiegando che al momento dello scoppio della guerra, il 28 febbraio scorso, c'erano 15 navi di proprietà turca nello strette, due sono partite, quattro non hanno chiesto di partire, per cui ne restano ancora nove da far passare. Non è chiaro quando la seconda nave sia riuscita effettivamente ad attraversare Hormuz, anche considerando che gli iraniani continuano a sostenere sia chiuso sole per le imbarcazioni dei Paesi nemici. La prima era transitata il 13 marzo scorso. Approfondimento Stretto Hormuz, quali Paesi lo usano di più per gas e petrolio?