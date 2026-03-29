Il 29 marzo del 2026, la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a monsignor Francesco Ielpo di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. La polizia ha parlato di "motivi di sicurezza", sostenendo che - nel contesto della guerra con l'Iran - la conformazione della Città Vecchia e dei luoghi santi costituisce "un'area complessa" che non avrebbe consentito un rapido accesso ai servizi di emergenza in caso di attacco.

Dall’Italia e da altri Paesi sono arrivate forti critiche a Israele, accusata di minare la libertà di culto. È intervenuto anche Pizzaballa, che ancora una volta ha provato a conciliare le parti: “Ci sono stati dei fraintendimenti, non ci siamo compresi. Non ci sono stati scontri, non voglio forzare la mano”, ha detto, aggiungendo tuttavia che serve "rispetto del diritto alla preghiera". Il premier israeliano Netanyahu ha poi annunciato di aver istruito le autorità affinché a Pizzaballa fosse concesso immediato e completo accesso all'area.



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