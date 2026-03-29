Domenica delle palme, le celebrazioni nel mondo: da Roma a Gaza. FOTO

La Domenica delle Palme, una le celebrazioni più importanti del calendario cristiano, apre ufficialmente la Settimana Santa. La ricorrenza, che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla con rami di palma e ulivo, si celebra in tutto il mondo con eventi e processioni religiose, capaci di unire fede, cultura e tradizioni locali. Da Roma a Gaza City, fino al Libano e a Gerusalemme, ecco tutte le celebrazioni per questa giornata