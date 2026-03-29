Domenica delle palme, le celebrazioni nel mondo: da Roma a Gaza. FOTO
La Domenica delle Palme, una le celebrazioni più importanti del calendario cristiano, apre ufficialmente la Settimana Santa. La ricorrenza, che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla con rami di palma e ulivo, si celebra in tutto il mondo con eventi e processioni religiose, capaci di unire fede, cultura e tradizioni locali. Da Roma a Gaza City, fino al Libano e a Gerusalemme, ecco tutte le celebrazioni per questa giornata
- La Domenica delle Palme, una le celebrazioni più importanti del calendario cristiano, apre ufficialmente la Settimana Santa. La ricorrenza, che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla con rami di palma e ulivo, si celebra in tutto il mondo con eventi e processioni religiose, capaci di unire fede, cultura e tradizioni locali.
- A Roma una folla di fedeli, con in mano rami di palma e di ulivo, ha sfilato in processione in Piazza San Pietro in occasione della messa della Domenica delle Palme, celebrata da Papa Leone XIV in Vaticano.
- In occasione delle celebrazioni in Vaticano, il pontefice ha lanciato un appello di pace durante l'omelia della Domenica delle Palme e della Passione del Signore: "Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli". Poi ha aggiunto: "Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. E che, finalmente, le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto prosciugate".
- In una Gaza City ormai devastata dalla guerra, le celebrazioni della Domenica delle Palme si sono svolte con una funzione organizzata nella chiesa della Sacra Famiglia. In occasione della ricorrenza, che commemora l’ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme, un gruppo di cristiani si è riunito nella chiesa prendendo parte alla cerimonia.
- La comunità cristiana di Gaza, nonostante le restrizioni che limitano le funzioni pubbliche nella regione, ha celebrato la festività con una cerimonia, tra rami di palme e ulivi.
- A Gerusalemme, la Domenica delle Palme è stata celebrata con una funzione nel Monastero di San Salvatore. A seguito degli attacchi militari di Israele eStati Uniti contro l’Iran, le autorità hanno ordinato la chiusura degli spazi pubblici, compresi i luoghi di culto. Nell’ambito di tali restrizioni, la Chiesa del Santo Sepolcro è stata chiusa al culto cristiano (impedendo l'accesso anche al cardinal Pizzaballa), mentre le funzioni in altre chiese si sono svolte con un numero limitato di fedeli.
- Anche in Libano i fedeli hanno celebrato la ricorrenza. Nel villaggio cristiano di Qlayaa, l confine meridionale del Paese, un gruppo di fedeli ha partecipato alla funzione nella cattedrale maronita di San Giorgio.
- Le celebrazioni per la ricorrenza avvengono a distanza di poche settimane dalla morte del parroco locale di Qlayaa, padre Pierre Rai, deceduto il 9 marzo scorso a causa delle ferite riportate durante un attacco con carri armati israeliani.
- La Settimana Santa ad Alicante inizia con la tradizionale processione delle palme. Tra i momenti più significativi delle celebrazioni spagnole c'è il passaggio della “Borriquita”, un trono che le famiglie di artigiani locali decorano con diversi motivi della Palma Blanca.
- Ad Alicante, la settimana della Pasqua prende avvio proprio con la processione della Domenica delle Palme, dichiarata Festa di Interesse Turistico Internazionale. Ogni anno una confraternita diversa è incaricata di portare in processione la “Borriquita”.
- In occasione della Domenica delle Palme, a Malaga si svolge la processione della Pollinica: si tratta della confraternita spagnola incaricata di dare il via alle celebrazioni della Settimana Santa.
- Tra le tradizionali celebrazioni per la Domenica delle Palme c'è anche la processione religiosa polacca, con i coloratissimi “rami” realizzati a mano. Alcune di queste "ghirlande" arrivano anche fino a 10 metri di lunghezza (In foto le celebrazioni a Lyse, nel voivodato della Masovia).