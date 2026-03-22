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Cuba, L'Avana: "Ci stiamo preparando a un possibile attacco degli Usa"

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Le forze militari cubane si stanno preparando "alla possibilità di un'aggressione militare" da parte degli Stati Uniti. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri cubano, Fernandez de Cossio, sottolineando che la leadership dell'isola "sarebbe ingenua" se ignorasse questa possibilità. "Le nostre forze militari sono sempre pronte", ha aggiunto

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Cuba "si sta preparando" a un possibile attacco dell'esercito statunitense, ma il suo governo non desidera aggravare i rapporti con gli Stati Uniti e con Donald Trump: lo ha dichiarato il viceministro cubano degli Affari esteri, Carlos Fernández de Cossío, in un'intervista.

"Il nostro esercito è sempre pronto"

"Il nostro esercito è sempre pronto", ha dichiarato Fernández de Cossío alla tv statunitense Nbc. "Di fatto, in questi giorni si sta preparando alla possibilità di un'aggressione militare", ha aggiunto, osservando che "guardando ciò che sta accadendo nel mondo, sarebbbe ingenuo a non farlo". "Ma speriamo che ciò non accada. Non vediamo perché dovrebbe accadere, come potrebbe essere giustificato?", ha proseguito l'esponente del governo cubano. "Cuba non desidera un conflitto con gli Stati Uniti. Abbiamo la necessità e il diritto di proteggerci. Ma siamo pronti a sederci a un tavolo e discutere", ha sostenuto.

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Ansa / Sky TG24

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