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Blocco petrolifero Usa, altro blackout a Cuba

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La rete elettrica nazionale cubana è collassata per la seconda volta in una settimana a causa del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. La società statale "Union Electrica" ha annunciato la disconnessione totale del sistema. Si tratta del terzo grande blackout del mese, dopo quello del 4 marzo e del 16 marzo. Il presidente Trump ha imposto il blocco dopo la deposizione del venezuelano Maduro il 3 gennaio.

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