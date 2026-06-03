Tirana, proteste contro resort di lusso di Jared Kushner

Migliaia di albanesi hanno protestato a Tirana contro il progetto della Affinity Partners, società del genero di Donald Trump Jared Kushner, di costruire un resort da 1,4 miliardi di euro su un tratto di costa protetta vicino a Zvernec, nei pressi di Vlora. La residenza di lusso minaccerebbe la fauna dell'area e centinaia di ettari di spiagge incontaminate. Il premier albanese Edi Rama ha difeso l'iniziativa, escludendo qualsiasi stop alla realizzazione del resort.