Usa, la NHL organizza un evento per i cuccioli abbandonati

Si chiama “Stanley Pup” l’evento benefico annuale organizzato dalla National Hockey League, con la partecipazione di decine di adorabili cuccioli in cerca di una casa. Andrà in onda e in streaming durante i playoff e la finale della Stanley Cup del 2026. L'evento di quest'anno è la terza edizione di “Pup” ed è stato girato ad aprile e maggio a Fairfax, in Virginia, con cuccioli che rappresentano tutte le 32 squadre della NHL che giocano con giocattoli legati all'hockey su una piccola pista di plastica con porte e una “gabbia” per i cuccioli che si comportano male. Lo spettacolo di 90 minuti vedrà i cuccioli affiancati da giocatori attuali della NHL: i cani saranno tutti disponibili per l'adozione.