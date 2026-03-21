Morto ex capo Fbi Robert Mueller, guidò l'inchiesta sul Russiagate. Trump esulta onlineMondo
Le fonti riferiscono che soffriva da tempo del morbo di Parkinson. Trump ha reagito alla notizia con un post trionfante su Truth: "Non potrà più fare del male a persone innocenti!"
È scomparso a 81 anni Robert Mueller, direttore dell'Fbi dal 2001 al 2013. La notizia è stata diffusa dai media statunitensi e la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere.
Il ruolo nel Russiagate e le condizioni di salute
Nel 2017 il dipartimento di Giustizia lo aveva nominato consigliere speciale per guidare l'indagine sul cosiddetto Russiagate, riguardante le presunte collusioni tra il Cremlino e la campagna elettorale di Donald Trump, allora al suo primo mandato. Nel 2019 Mueller concluse che la Russia aveva interferito nelle elezioni con l'obiettivo di favorire Trump. Non è ancora nota la causa del decesso ma, a quanto viene riferito, Mueller soffriva da tempo del morbo di Parkinson.
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La reazione di Donald Trump
Donald Trump ha commentato la notizia con un post su Truth Social, esprimendo soddisfazione per la morte dell'ex procuratore speciale: "Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!".