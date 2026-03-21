Le fonti riferiscono che soffriva da tempo del morbo di Parkinson. Trump ha reagito alla notizia con un post trionfante su Truth: "Non potrà più fare del male a persone innocenti!" ascolta articolo

È scomparso a 81 anni Robert Mueller, direttore dell'Fbi dal 2001 al 2013. La notizia è stata diffusa dai media statunitensi e la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere.

Il ruolo nel Russiagate e le condizioni di salute Nel 2017 il dipartimento di Giustizia lo aveva nominato consigliere speciale per guidare l'indagine sul cosiddetto Russiagate, riguardante le presunte collusioni tra il Cremlino e la campagna elettorale di Donald Trump, allora al suo primo mandato. Nel 2019 Mueller concluse che la Russia aveva interferito nelle elezioni con l'obiettivo di favorire Trump. Non è ancora nota la causa del decesso ma, a quanto viene riferito, Mueller soffriva da tempo del morbo di Parkinson. Potrebbe interessarti Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi Comey. Indagò Trump sul Russiagate