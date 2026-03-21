Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto ex capo Fbi Robert Mueller, guidò l'inchiesta sul Russiagate. Trump esulta online

Mondo
©Getty

Le fonti riferiscono che soffriva da tempo del morbo di Parkinson. Trump ha reagito alla notizia con un post trionfante su Truth: "Non potrà più fare del male a persone innocenti!"

ascolta articolo

È scomparso a 81 anni Robert Mueller, direttore dell'Fbi dal 2001 al 2013. La notizia è stata diffusa dai media statunitensi e la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è fatta attendere.

Il ruolo nel Russiagate e le condizioni di salute

Nel 2017 il dipartimento di Giustizia lo aveva nominato consigliere speciale per guidare l'indagine sul cosiddetto Russiagate, riguardante le presunte collusioni tra il Cremlino e la campagna elettorale di Donald Trump, allora al suo primo mandato. Nel 2019 Mueller concluse che la Russia aveva interferito nelle elezioni con l'obiettivo di favorire Trump. Non è ancora nota la causa del decesso ma, a quanto viene riferito, Mueller soffriva da tempo del morbo di Parkinson.

Potrebbe interessarti

Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi Comey. Indagò Trump sul Russiagate

La reazione di Donald Trump

Donald Trump ha commentato la notizia con un post su Truth Social, esprimendo soddisfazione per la morte dell'ex procuratore speciale: "Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!".

Potrebbe interessarti

Sparatoria in sinagoga in Michigan, Fbi: autore si è sparato in testa

Mondo: Ultime notizie

Iran: missili su isola Diego Garcia. Raid su sito nucleare Natanz LIVE

live Mondo

L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha...

Ucraina, oggi incontro Kiev-Usa. Zelensky: focus su trilaterale. LIVE

live Mondo

Oggi l'incontro bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti. Tra i temi sul tavolo, come annunciato da...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Colpito Natanz, cuore del programma di arricchimento uranio iraniano

Mondo

Nuovo attacco all’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA...

Il Papa: "Arginare i seminatori di odio, ci riportano a barbarie"

Mondo

Leone XIV ha ricevuto in udienza i partecipanti all'Assemblea generale dell'Opera di Maria,...

Mondo: I più letti