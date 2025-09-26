Avversario di lunga data del presidente Usa, è ora il primo alto funzionario governativo a dover affrontare accuse federali in uno dei più grandi contenziosi di Trump: l'indagine del 2016 su un'eventuale collusione della sua prima campagna con i russi. Secondo una dichiarazione del dipartimento di Giustizia, Comey è stato accusato di aver rilasciato false dichiarazioni e di ostruzione a un procedimento congressuale e rischia fino a cinque anni di carcere se riconosciuto colpevole ascolta articolo

L'ex direttore dell'Fbi è stato incriminato: un gran giurì ha dato il via libera a due capi d'accusa nei suoi confronti, uno su dichiarazioni false, l'altro su ostruzione alla giustizia. Dopo aver fatto pressione sulla sua ministra della giustizia affinché agisse contro i suoi nemici, Donald Trump festeggia l'incriminazione: "giustizia in America", ha scritto sul suo social Truth definendo James Comey una delle persone peggiori con cui gli Stati Uniti si siano mai confrontati. Nella 'lista nera' del presidente Usa, Comey è nei primi posti: è stato lui a indagare sul Russiagate, ritenuto dal presidente una "caccia alle streghe", una delle maggiori "bufale" della storia. Nel 2017 il tycoon licenziò improvvisamente Comey dalla guida dell'Fbi prima puntando il dito sulla sua gestione dell'indagine sul server email privato usato da Hillary Clinton, poi ammettendo che lo aveva silurato per l'inchiesta su una sua possibile collusione con la Russia.

L'ex capo Fbi: "Sono innocente" Al centro dell'incriminazione c'è la testimonianza di Comey alla commissione giustizia del Senato del 30 settembre 2020, durante la quale venne accusato di aver mentito sull'autorizzazione data alla diffusione di informazioni sensibili. Comey si è sempre dichiarato innocente. E poco dopo la messa ufficiale in stato di accusa lo ha ribadito in un video postato su Instagram. "Non ho paura. Sono innocente: ho fiducia nel sistema giudiziario federale", ha detto. Il documento dell'incriminazione è breve e firmato solo dalla procuratrice Lindsay Halligan, l'ex avvocatessa di Trump specializzata nel settore assicurativo e nell'incarico da soli tre giorni. Secondo gli osservatori, la mancanza di altre firme così come il fatto che Halligan abbia presentato direttamente il caos al gran giurì, sembrano indicare come nessuno all'interno dell'ufficio della procuratrice abbia voluto farsi carico di una mossa così controversa. Leggi anche Trump minaccia licenziamenti di massa in caso di shutdown del Governo