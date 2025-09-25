Trump minaccia licenziamenti di massa in caso di shutdown del Governo

L'ufficio bilancio della Casa Bianca sta dando istruzioni alle agenzie federali di preparare piani per i tagli, prendendo di mira in particolare i dipendenti che lavorano per programmi che non sono legalmente tenuti a proseguire ascolta articolo

La Casa Bianca sta valutando licenziamenti di massa e permanenti nelle agenzie governative se il Congresso non approverà un bilancio entro il 30 settembre. Lo rivela un documento ufficiale pubblicato sul sito di Politico. La scadenza di fine mese è cruciale per adottare un bilancio, anche temporaneo, ed evitare uno "shutdown", ovvero una paralisi del governo federale. "Negli ultimi 10 anni, il Congresso ha sempre approvato un bilancio entro il 30 settembre in modo bipartisan", ha dichiarato Russell Vought, direttore repubblicano dell’Ufficio di Gestione e Bilancio (OMB) della Casa Bianca, in una nota alle agenzie federali. "Purtroppo, i Democratici del Congresso intendono interrompere questa tendenza con richieste folli, bloccando il governo nei prossimi giorni."

Probabili tagli permanenti al personale federale La direttiva, delineata in una nota dell'Office of Management and Budget, rappresenta una netta rottura rispetto alla gestione da parte del governo degli scenari di shutdown e un'escalation da parte dell'amministrazione in una situazione di stallo con i democratici sui finanziamenti federali. Nel documento, Vought chiede alle agenzie federali di sviluppare piani di riduzione del personale per i dipendenti impegnati in programmi senza finanziamenti attuali o fonti esterne, considerati "incoerenti con le priorità del Presidente Trump". L’OMB precisa che tali riduzioni, effettuate dopo la scadenza dei finanziamenti, sarebbero permanenti. Uno shutdown comporterebbe l’interruzione di gran parte dei servizi federali, con centinaia di migliaia di lavoratori in congedo forzato, disagi al traffico aereo e sospensioni di molte prestazioni previdenziali. Approfondimento Ucraina, come Trump ha cambiato idea su territori contesi con Russia