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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, Mojtaba Khamenei: "Non è momento giusto per la pace"

Mondo

Lo ha riferito un funzionario iraniano di alto rango alla Reuters, secondo quanto riferito da al-Arabiya. "Gli Stati Uniti ed Israele devono essere sconfitti e risarcire la Repubblica islamica per i danni di guerra", ha detto la Guida Suprema dell'Iran

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La Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, durante una riunione ha affermato che "non è il momento giusto per la pace", sottolineando che gli Stati Uniti ed Israele devono essere sconfitti e risarcire la Repubblica islamica per i danni di guerra (GUERRA IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Lo ha riferito un funzionario iraniano di alto rango alla Reuters, secondo quanto riferito da al-Arabiya.

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