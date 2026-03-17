Guerra Iran, Mojtaba Khamenei: "Non è momento giusto per la pace"

Lo ha riferito un funzionario iraniano di alto rango alla Reuters, secondo quanto riferito da al-Arabiya. "Gli Stati Uniti ed Israele devono essere sconfitti e risarcire la Repubblica islamica per i danni di guerra", ha detto la Guida Suprema dell'Iran
La Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, durante una riunione ha affermato che "non è il momento giusto per la pace", sottolineando che gli Stati Uniti ed Israele devono essere sconfitti e risarcire la Repubblica islamica per i danni di guerra (GUERRA IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Lo ha riferito un funzionario iraniano di alto rango alla Reuters, secondo quanto riferito da al-Arabiya.
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Nelle ultime settimane, in seguito all’escalation del conflitto in Medio Oriente, in tutto il mondo si registra un rapido aumento del costo alla pompa di benzina e diesel. Anche di questo si è parlato nella puntata del 16 marzo di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24