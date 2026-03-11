Sono almeno tre le navi sono che state colpite oggi nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente . Una nave portacontainer, una nave cargo e una nave portarinfuse sono state prese di mira in successione da "proiettili sconosciuti", secondo quanto riferito dall'agenzia marittima britannica Ukmto, che ha dichiarato di aver registrato 14 incidenti che hanno preso di mira navi dall'inizio della guerra in Medio Oriente , il 28 febbraio ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

"Qualsiasi nave legata a Stati Uniti o Israele sarà un obiettivo"

Nelle stesse ore, pur non invocando la paternità delll'accaduto, Teheran ha voluto ribadire che "qualsiasi nave appartenga agli Stati Uniti, a Israele o trasporti petrolio di loro proprietà sarà un obiettivo legittimo delle forze armate iraniane nello Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato il quartier generale centrale iraniano di Khatamolanbia, il comando combattente unificato delle forze armate, aggiungendo: "Non permettiamo nemmeno a un singolo litro di petrolio di passare attraverso lo Stretto di Hormuz". Il quartier generale ha aggiunto nella sua dichiarazione che ogni nave che trasporta petrolio ad alleati degli Stati Uniti o di Israele sarà un obiettivo legittimo dell'Iran. "Non si possono abbassare i prezzi del petrolio e dell'energia con la respirazione artificiale", ha sottolineato la dichiarazione, aggiungendo: "La politica del contrattacco è finita; d'ora in poi la nostra politica sarà un colpo dopo l'altro".