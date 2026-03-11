Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Teheran: "Da Hormuz non passerà più un singolo litro di greggio". Colpite tre navi

Mondo

Una portacontainer, una nave cargo e una portarinfuse sono state prese di mira in successione da "proiettili sconosciuti", secondo quanto riferito dall'agenzia marittima britannica Ukmto. Le forze armate iraniane: "Qualsiasi nave appartenga agli Stati Uniti, a Israele o trasporti petrolio di loro proprietà sarà un obiettivo legittimo"

ascolta articolo

Sono almeno tre le navi sono che state colpite oggi nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente.  Una nave portacontainer, una nave cargo e una nave portarinfuse sono state prese di mira in successione da "proiettili sconosciuti", secondo quanto riferito dall'agenzia marittima britannica Ukmto, che ha dichiarato di aver registrato 14 incidenti che hanno preso di mira navi dall'inizio della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Nave Hormuz

"Qualsiasi nave legata a Stati Uniti o Israele sarà un obiettivo"

Nelle stesse ore, pur non invocando la paternità delll'accaduto, Teheran ha voluto ribadire che "qualsiasi nave appartenga agli Stati Uniti, a Israele o trasporti petrolio di loro proprietà sarà un obiettivo legittimo delle forze armate iraniane nello Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato il quartier generale centrale iraniano di Khatamolanbia, il comando combattente unificato delle forze armate, aggiungendo: "Non permettiamo nemmeno a un singolo litro di petrolio di passare attraverso lo Stretto di Hormuz". Il quartier generale ha aggiunto nella sua dichiarazione che ogni nave che trasporta petrolio ad alleati degli Stati Uniti o di Israele sarà un obiettivo legittimo dell'Iran. "Non si possono abbassare i prezzi del petrolio e dell'energia con la respirazione artificiale", ha sottolineato la dichiarazione, aggiungendo: "La politica del contrattacco è finita; d'ora in poi la nostra politica sarà un colpo dopo l'altro". 

Approfondimento

Guerra in Iran, quante sono le navi bloccate nello Stretto di Hormuz?
Nave Hormuz
FOTOGALLERY

Ansa/TG24

1/8
Mondo

Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran?

Dopo l’attacco lanciato sabato scorso da Usa e Israele contro Teheran, l’Iran continua a rispondere attingendo dal suo - ampio-  arsenale militare. Il Paese, in particolare, ha a disposizione migliaia di missili e di droni. Ma la durata del conflitto dipende anche, e molto, dalle scorte militari iraniane. Quanto dureranno? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 3 marzo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Cremlino: "Specialisti britannici in lancio missili contro Bryansk".

live Mondo

Secondo Dmitry Peskov, “il lancio non sarebbe stato possibile senza il loro supporto”: l’attacco...

Iran, droni su obiettivi Usa nel Golfo. Hormuz, colpite tre navi. LIVE

live Mondo

Una nave portacontainer, una nave cargo e una nave portarinfuse sono state colpite in successione...

Chi è Pete Hegseth, il Segretario della Guerra USA

Mondo

Decorato veterano della Guardia Nazionale americana, attivista conservatore ed ex volto noto di...

Usa, la rara fioritura nella Death Valley californiana

Mondo

Il fenomeno eccezionale è stato favorito da un autunno insolitamente piovoso e da un inverno...

Mondo: I più letti