Nell'ambito della guerra che sta infiammando il Medio Oriente e che vede protagonisti Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la risorsa maggiormente a rischio tra tutte potrebbe non essere il petrolio, bensì l’acqua. A dirlo sono alcuni analisti citati dal Wall Street Journal , secondo i quali nel Golfo Persico le centinaia di impianti di desalinizzazione presenti lungo la costa, che trasformano l’acqua di mare in acqua potabile e rappresentano la principale fonte idrica per milioni di persone nelle città dell'area, sono minacciate dall'incedere del conflitto. E, secondo gli esperti, senza queste strutture, diversi centri urbani potrebbero non essere in grado di sostenere le popolazioni che ci vivono.

La dipendenza dei Paesi dell'area dagli impianti di desalinizzazione

La situazione inizia a preoccupare anche alla luce di quanto successo proprio di recente quando, ad esempio, è stato condotto un attacco (non ancora rivendicato da nessuno) contro un impianto di desalinizzazione presente sull’isola iraniana di Qeshm. Causando, di fatto, la mancanza di acqua per oltre 30 villaggi. Secondo quanto sottolineato ancora dagli analisti, la dipendenza da questa tecnologia è particolarmente significativa. Basti pensare che circa il 90% dell'acqua potabile in Kuwait proviene dalla desalinizzazione, circa l'86% succede in Oman e circa il 70% in Arabia Saudita. E pure altri Paesi della regione, come Bahrain e Qatar, contano molto su questo sistema. Un altro dato, può essere utile per capire la portata della situazione: l'80% dell'acqua potabile in Israele ha bisogno della desalinizzazione. Meno dipendenza c'è negli Emirati Arabi Uniti perchè il Paese, grazie a una maggiore diversificazione delle proprie riserve sotterranee, dipende solo al 42% da questa tecnologia.

Come funzionano

Ma come funzionano questi impianti? In sostanza lavorano rimuovendo il sale dall'acqua marina, più frequentemente tramite osmosi inversa, e così facendo riescono a far sì che l'acqua possa giugnere non solo alle abitazioni, ma anche ad alberghi, industrie e infrastrutture turistiche.