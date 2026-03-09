Offerte Sky
Crans-Montana, indagato anche il sindaco Nicolas Féraud

Con lui ci sono nuove persone sotto inchiesta per la strage di Capodanno. Intanto è attesa per fine marzo una possibile svolta nei rapporti investigativi tra gli inquirenti svizzeri e quelli italiani. Il primo incontro operativo tra i pm della Procura di Roma e quelli del Cantone delle Vallese è in programma in una data compresa tra il 23 e 27 marzo prossimi

Proseguono le indagini legate alla strage di Capodanno a Crans-Montana e risultano esserci cinque nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta svizzera sul rogo del Constellation che ha causato 41 morti e 115 feriti. Tra i nuovi indagati, infatti, c'è anche il sindaco della cittadina svizzera, Nicolas Féraud che dovrà rispondere delle stesse accuse contestate ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar, a Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana e al  suo predecessore Ken Jacquemoud: incendio, omicidio e lesioni colpose. Lo riportano Corriere della Sera e Repubblica

I nuovi indagati

I nuovi indagati - tutti  con ruoli importanti nell'amministrazione della località vallese-  sono anche Kévin Barras, consigliere in giunta con incarichi sulla sicurezza, oggi deputato supplente nel Parlamento vallese, Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter, tutti con passate o attuali deleghe sui controlli tra Crans e Chermignon, municipio poi annesso al primo.

I rapporti investigativi tra Italia e Svizzera

Intanto è attesa per fine marzo una possibile svolta nei rapporti investigativi tra gli inquirenti svizzeri e quelli italiani. Il primo incontro operativo tra i pm della Procura di Roma e quelli del Cantone delle Vallese è in programma in una data compresa tra il 23 e 27 marzo prossimi. Proprio inei giorni in cui la procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey, titolare del fascicolo, vuole far ripartire gli interrogatori sentendo, in particolare, Rozerin Ozkaytan, la fotografa del Constellation, rimasta ferita e dimessa dall'ospedale nelle scorse settimane. "Mi auguro che il pubblico ministero elvetico dia un'accelerazione alle indagini perché non possiamo avere tempi lunghi, vista la gravità del dramma, e poi anche l'allargamento delle indagini per l'accertamento delle responsabilità comunali, del sindaco e dell'assessore alla sicurezza, e una valutazione ad hoc sulla gestione dei soccorsi che sono stati molto deficitari", ha sottolineato l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di una delle ragazze italiane rimaste ferite.

La missione in Svizzera

La missione in Svizzera dovrebbe consentire agli inquirenti italiani di poter osservare più attentamente il dossier dell'inchiesta, tranto da poter selezionare gli atti utili per l'inchiesta italiana e per la loro successiva formale trasmissione, che dovrà essere comunque convalidata da Sion per ogni singolo documento. Si tratterà, comunque, del primo passo concreto nel processo di "cooperazione rafforzata" definito il 19 febbraio scorso a Berna nel vertice tra il procuratore capo della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, e la procuratrice generale Béatrice Pilloud. 

