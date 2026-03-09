Crans-Montana, indagato anche il sindaco Nicolas Féraud

Con lui ci sono nuove persone sotto inchiesta per la strage di Capodanno. Intanto è attesa per fine marzo una possibile svolta nei rapporti investigativi tra gli inquirenti svizzeri e quelli italiani. Il primo incontro operativo tra i pm della Procura di Roma e quelli del Cantone delle Vallese è in programma in una data compresa tra il 23 e 27 marzo prossimi

Proseguono le indagini legate alla strage di Capodanno a Crans-Montana e risultano esserci cinque nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta svizzera sul rogo del Constellation che ha causato 41 morti e 115 feriti. Tra i nuovi indagati, infatti, c'è anche il sindaco della cittadina svizzera, Nicolas Féraud che dovrà rispondere delle stesse accuse contestate ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar, a Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana e al suo predecessore Ken Jacquemoud: incendio, omicidio e lesioni colpose. Lo riportano Corriere della Sera e Repubblica.

I nuovi indagati

I nuovi indagati - tutti con ruoli importanti nell'amministrazione della località vallese- sono anche Kévin Barras, consigliere in giunta con incarichi sulla sicurezza, oggi deputato supplente nel Parlamento vallese, Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter, tutti con passate o attuali deleghe sui controlli tra Crans e Chermignon, municipio poi annesso al primo.