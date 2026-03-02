Offerte Sky
Pentagon Pizza, l'aumento di ordini di pizze al Pentagono ha predetto l'attacco in Iran

©IPA/Fotogramma

Secondo l'indice i picchi di ordini nei fast food nei pressi degli edifici governativi degli Stati Uniti coinciderebbero con l'inizio di operazioni militari o gravi crisi internazionali. Prima dell'attacco a Teheran da parte di Usa e Israele, il Pentagon Pizza Watch ha registrato un notevole incremento dell'attività in diverse pizzerie vicino alla sede del Dipartimento della Difesa

Ancora una volta l'aumento degli ordini di pizze al Pentagono ha anticipato gli attacchi in Iran (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG). A dirlo è il Pentagon Pizza Index, l'indice non ufficiale secondo cui i picchi di ordini nei fast food nei pressi degli edifici governativi degli Stati Uniti coinciderebbero con l'inizio di operazioni militari o gravi crisi internazionali. Prima dell'attacco a Teheran da parte di Usa e Israele, il Pentagon Pizza Watch, che monitora in tempo reale i flussi nelle pizzerie e nei locali vicino al Pentagono, ha registrato infatti un notevole incremento dell'attività in diverse pizzerie vicino alla sede del Dipartimento della Difesa. Nello specifico, in un post su X del 27 febbraio è stato segnalato “un picco estremo” in diversi locali vicino al Pentagono nel primo pomeriggio: per Domino's Pizza l'aumento era del 326% rispetto al normale, per Pizzato Pizza del 208%.

Il Pentagon Pizza Index

Il Pentagon Pizza Index, seppure non sia una fonte ufficiale o certificata, è un indicatore informale usato per intercettare escalation diplomatiche o operazioni militari. Viene osservato con attenzione da chi cerca segnali indiretti di movimenti insoliti all'interno della difesa americana che possano suggerire intenti bellici, presunti o imminenti. Quando nei pressi di agenzie governative statunitensi si ordinano più pizze del solito, è possibile che si preannunci una crisi internazionale. Per esempio, il 12 giugno dello scorso anno, in concomitanza con l’attacco di Israele all’Iran, Domino’s aveva registrato un numero di ordini superiore alla norma.

Pizza Index, indice che sarebbe in grado di predire le crisi mondiali
