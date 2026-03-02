Ancora una volta l'aumento degli ordini di pizze al Pentagono ha anticipato gli attacchi in Iran (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG). A dirlo è il Pentagon Pizza Index, l'indice non ufficiale secondo cui i picchi di ordini nei fast food nei pressi degli edifici governativi degli Stati Uniti coinciderebbero con l'inizio di operazioni militari o gravi crisi internazionali. Prima dell'attacco a Teheran da parte di Usa e Israele, il Pentagon Pizza Watch, che monitora in tempo reale i flussi nelle pizzerie e nei locali vicino al Pentagono, ha registrato infatti un notevole incremento dell'attività in diverse pizzerie vicino alla sede del Dipartimento della Difesa. Nello specifico, in un post su X del 27 febbraio è stato segnalato “un picco estremo” in diversi locali vicino al Pentagono nel primo pomeriggio: per Domino's Pizza l'aumento era del 326% rispetto al normale, per Pizzato Pizza del 208%.