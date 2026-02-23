Come rivela Sky News, l'ex rappresentante del Regno Unito negli Stati Uniti è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi con il finanziere Jeffrey Epstein
Secondo quanto riferisce Sky News, Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato oggi dagli agenti di Scotland Yard. Le manette nei confronti dell'ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair sono scattate nell'ambito dell'indagine penale su informazioni e documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano, Jeffrey Epstein.
Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo FOTO
Terzo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, ottavo in linea di successione al trono del Regno Unito, ha perso i titoli in seguito al coinvolgimento nel caso del finanziere pedofilo morto in carcere. Il 19 febbraio è diventato il primo reale d'alto rango arrestato dell'era moderna con l'accusa di aver passato informazioni riservate mentre ricopriva l'incarico di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale