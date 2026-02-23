Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Epstein, arrestato l’ex ambasciatore Peter Mandelson

Mondo
©Getty

Come rivela Sky News, l'ex rappresentante del Regno Unito negli Stati Uniti è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi con il finanziere Jeffrey Epstein

ascolta articolo

Secondo quanto riferisce Sky News, Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato oggi dagli agenti di Scotland Yard. Le manette nei confronti dell'ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair sono scattate nell'ambito dell'indagine penale su informazioni e documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano, Jeffrey Epstein.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/16
Mondo

Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo FOTO

Terzo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, ottavo in linea di successione al trono del Regno Unito, ha perso i titoli in seguito al coinvolgimento nel caso del finanziere pedofilo morto in carcere. Il 19 febbraio è diventato il primo reale d'alto rango arrestato dell'era moderna con l'accusa di aver passato informazioni riservate mentre ricopriva l'incarico di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Groenlandia, Trump invia nave ospedale. Danimarca: "Qui Sanità gratis"

Mondo

Botta e risposta tra il presidente statunitense e la premier danese Mette Fredriksen dopo...

Iran, sms anonimo sui cellulari: "Trump uomo d'azione, vedrete". LIVE

live Mondo

È comparso oggi sui telefoni cellulari di tutti gli iraniani, secondo quanto riportato...

Raid russi sull'Ucraina, almeno tre morti e diversi feriti. LIVE

live Mondo

Ancora raid russi in Ucraina a quattro anni dall'inizio dell'invasione. Almeno tre persone sono...

Dazi, Trump: “Corte Suprema mi ha dato inconsapevolmente più poteri"

Mondo

Da martedì stop alla riscossione delle tariffe dichiarate illegali dalla Corte...

Maurizio Martina candidato per l'Italia alla guida della FAO

Mondo

Cresciuto in provincia di Bergamo, si è diplomato come perito agrario per poi laurearsi in...

Mondo: I più letti