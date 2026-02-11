Continua ad allargarsi a macchia d’olio il caso Epstein. Ieri il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato di aver presentato una denuncia alla giustizia transalpina per "i presunti fatti" che coinvolgono un diplomatico francese, Fabrice Aidan, menzionato nei dossier. "Sto anche avviando un'indagine amministrativa per contribuire al lavoro della giustizia e avviare un procedimento disciplinare", ha aggiunto Barrot. Fabrice Aidan, il cui nome è stato menzionato da Mediapart, è un segretario generale degli Affari Esteri attualmente in congedo per motivi personali e lavora per un gruppo energetico, secondo una fonte a conoscenza del caso. Barrot si è dichiarato "sconvolto" e "indignato" per le rivelazioni. "Quando ho appreso queste informazioni, sono rimasto inorridito e ho fatto quello che chiunque avrebbe fatto al mio posto" denunciando i fatti alle autorità.