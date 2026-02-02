Il dem Taylor Rehmet ha ottenuto un seggio al Senato dopo aver battuto la repubblicana Leigh Wambsganss. Seggio alla Camera invece per il dem Christian Menefee che ha avuto la meglio sulla rivale Amanda Edwards: con Menefee i democratici hanno ora 214 seggi contro i 218 repubblicani

Le elezioni suppletive in Texas segnano una battuta d’arresto per i Repubblicani. I candidati democratici avanzano in uno Stato che da anni rappresenta una sicurezza per il partito conservatore del presidente Trump. Il dem Taylor Rehmet ha battuto la repubblicana Leigh Wambsganss, sostenuta da Donald Trump, e ha così conquistato un seggio al Senato dello stato in un distretto che il presidente aveva vinto con 17 punti di vantaggio nel 2024. Vittoria importante anche per il liberale Christian Menefee che, aggiudicandosi le elezioni suppletive del 18mo distretto congressuale del Texas, ha conquistato un seggio alla Camera: la sua vittoria serve a ridurre ulteriormente la già risicata maggioranza conservatrice su cui può contare lo speaker Mike Johnson. Menefee ha battuto la rivale democratica Amanda Edwards, conquistando il seggio vacante da 13 mesi dopo la morte del deputato Sylvester Turner. Con Menefee i democratici hanno ora 214 seggi contro i 218 repubblicani.