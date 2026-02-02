Offerte Sky
Usa, Trump annuncia chiusura Kennedy Center per due anni: “diventerà più grande”

Mondo
©Getty

Il presidente degli Stati Uniti ha specificato: "Ho deciso che fermare le attività per un periodo di circa due anni, è il modo più veloce per portare il Trump Kennedy Center ai più alti livelli di successo, bellezza e grandiosità"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che chiuderà il complesso artistico Kennedy Center di Washington per due anni, a partire dal 4 luglio, giorno del 250esimo anniversario della nazione, per una ristrutturazione completa. "Ho deciso che il modo più rapido per portare il Trump Kennedy Center al massimo livello di successo, bellezza e grandiosità è quello di sospendere le attività di intrattenimento per un periodo di circa due anni", ha scritto Trump che è anche il presidente del consiglio di amministrazione del centro. La decisione, ha detto, sarà soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione che ha selezionato personalmente al momento dell'assunzione della carica di presidente.

La chiusura

Su Truth si legge che il Trump Kennedy Center chiuderà il 4 luglio per circa due anni, con la notizia di lavori che lo trasformeranno in un "baluardo di fama mondiale dell'arte, della musica e dell'intrattenimento". L'annuncio della chiusura del Kennedy Center, ribattezzato dal presidente il Trump Kennedy Center, arriva a sorpresa e mentre il centro per le arti di Washington continua a perdere pezzi. Dopo una serie di cancellazioni eccellenti - da ultimi la soprano Renee Fleming e il compositore Philip Glass - ha annunciato le dimissioni il capo della programmazione, Kevin Couch, che si era insediato appena due settimane fa.  

©Getty

Il Kennedy center venne aperto nel 1971 

Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, di solito indicato come Kennedy Center, è un centro di arti dello spettacolo situato sul fiume Potomac, a Washingron. Il centro, che ha aperto l'8 settembre 1971, produce e presenta al pubblico, spettacoli ed esibizioni di teatro, danza classica e contemporanea, musica orchestrale e  da camera, jazz, musica pop e folk oltre a spettacoli multimediali per tutte le età. Si tratta del più attivo impianto di arti dello spettacolo negli Stati Uniti, in grado di ospitare ogni anno circa 2.000 spettacoli per un pubblico totale di quasi due milioni. È sia un memoriale pubblico della nazione in onore del presidente John Fitzgerald Kennedy, sia il "centro nazionale per le arti dello spettacolo." L'edificio, progettato dall'architetto Edward Durell Stone, fu costruito dall'imprenditore di Filadelfia John McShain. Riceve ogni anno finanziamenti dal governo federale per far fronte alla manutenzione e al funzionamento della struttura.

