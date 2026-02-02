Il presidente degli Stati Uniti ha specificato: "Ho deciso che fermare le attività per un periodo di circa due anni, è il modo più veloce per portare il Trump Kennedy Center ai più alti livelli di successo, bellezza e grandiosità" ascolta articolo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che chiuderà il complesso artistico Kennedy Center di Washington per due anni, a partire dal 4 luglio, giorno del 250esimo anniversario della nazione, per una ristrutturazione completa. "Ho deciso che il modo più rapido per portare il Trump Kennedy Center al massimo livello di successo, bellezza e grandiosità è quello di sospendere le attività di intrattenimento per un periodo di circa due anni", ha scritto Trump che è anche il presidente del consiglio di amministrazione del centro. La decisione, ha detto, sarà soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione che ha selezionato personalmente al momento dell'assunzione della carica di presidente.

La chiusura Su Truth si legge che il Trump Kennedy Center chiuderà il 4 luglio per circa due anni, con la notizia di lavori che lo trasformeranno in un "baluardo di fama mondiale dell'arte, della musica e dell'intrattenimento". L'annuncio della chiusura del Kennedy Center, ribattezzato dal presidente il Trump Kennedy Center, arriva a sorpresa e mentre il centro per le arti di Washington continua a perdere pezzi. Dopo una serie di cancellazioni eccellenti - da ultimi la soprano Renee Fleming e il compositore Philip Glass - ha annunciato le dimissioni il capo della programmazione, Kevin Couch, che si era insediato appena due settimane fa.

