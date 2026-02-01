Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voli. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

La seconda ondata di gelo nel giro di 7 giorni si è abbattuta su vari territori americani: i più colpiti sono stati la Carolina del Nord e del Sud, la Georgia, il Tennessee e anche lo stato di Washington D.C. Quasi 2500 voli sono stati cancellati: la maggior parte tra l’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas e lo scalo di Atlanta. Le autorità invitano la popolazione a stare in casa e non usare i mezzi

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli scontri a Torino durante il...

16 foto

San Valentino, da Verona a Tupai: 15 mete per una vacanza romantica

Lifestyle

Dalla gita in carrozza trainata dai cavalli in Alto Adige alla cena nel ristorante più piccolo...

15 foto

I giovani e il vino: qualità e sostenibilità al centro delle scelte

Lifestyle

Negli ultimi anni, i giovani hanno iniziato a prestare sempre più attenzione alla qualità e alla...

5 foto

Proteste anti Ice a Minneapolis, manifestazioni in tutti gli Usa. FOTO

Mondo

Dopo le violenze degli agenti federali dell'Ice che hanno portato anche all'uccisione dei due...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Tanti i temi protagonisti delle aperture dei giornali in edicola. Grosso spazio alla...

13 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Trump: “Speriamo di negoziare qualcosa di accettabile”. LIVE

    live Mondo

    Iran in massima allerta. Voci di un imminente raid Usa e lo spettro di un'escalation...

    Guerra Ucraina, regge tregua energetica. Oggi ripresa negoziati. LIVE

    live Mondo

    L'inviato di Mosca Dmitriev giudica 'produttivi' i colloqui a Miami con i rappresentanti...

    Australian Open, alle 9.30 la finale Alcaraz-Djokovic

    Sport

    Il serbo è a caccia del 25esimo titolo Slam, mentre il numero 1 del mondo gioca per il Career...

    Alzaraz Djokovic Australian Open