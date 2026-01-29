Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Minnesota, giudice ordina rilascio di tutti i rifugiati detenuti dalI'Ice

Mondo
©Getty

"Hanno il diritto legale di stare negli Stati Uniti, di lavorare e vivere pacificamente e, cosa più importante, il diritto di non essere sottoposti al terrore di un arresto e detenzione senza mandato o motivo nelle proprie case e mentre si recano in chiesa o al supermercato", ha dichiarato il giudice John Tunheim. L'amministrazione Trump progetta il ricorso

ascolta articolo

Un giudice federale del Minnesota ha ordinato all'Ice di fermare l'arresto e la deportazione dei rifugiati ammessi legalmente negli Stati Uniti e di rilasciare immediatamente quelli detenuti per la revisione dei loro casi. "I rifugiati hanno il diritto legale di stare negli Stati Uniti, di lavorare e vivere pacificamente e, cosa più importante, il diritto di non essere sottoposti al terrore di un arresto e detenzione senza mandato o motivo nelle proprie case e mentre si recano in chiesa o al supermercato", ha dichiarato il giudice John Tunheim, che ha emesso un'ordinanza ristrettiva per il rilascio degli almeno 100 rifugiati arrestati durante le retate indiscriminate della polizia anti-immigrati di Donald Trump. 

Previsto un appello da parte dell'amministrazione Trump

Si prevede un appello contro questa sentenza da parte dell'amministrazione Trump che nelle scorse settimane ha affermato che rivedrà migliaia di concessioni di asilo a rifugiati arrivati durante la presidenza di Joe Biden che non hanno ottenuto ancora la green card, per assicurare, è stato affermato, che non vi siano state frodi. 

Leggi anche

Minneapolis, sospesi gli agenti che hanno sparato a Pretti
FOTOGALLERY

©Getty

logo ice e due grafiche di numeri
1/8
Mondo

Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: i dati dell'agenzia

Dopo gli episodi delle ultime settimane a Minneapolis, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è finita nuovamente al centro delle polemiche. Quali sono i tempi e le modalità di addestramento degli agenti, aumentati in un anno di 12mila unità grazie agli ingenti fondi sbloccati nella prima finanziaria del Trump bis? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 27 gennaio

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina Russia, droni russi uccidono 3 persone a Zaporizhzhia. LIVE

live Mondo

Le forze armate di Mosca hanno lanciato attacchi con droni durante la notte, provocando tre...

Iran, l'ultimatum di Trump: "Accordo su nucleare o attacchiamo". LIVE

live Mondo

Gli Usa vogliono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente,...

Portogallo devastastato dalla tempesta Kristin: almeno 5 morti. FOTO

Mondo

La tempesta Kristin ha causato almeno cinque vittime in Portogallo, con la provincia di Leiria al...

10 foto

Rogo di Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati

Mondo

Oltre ai proprietari, i coniugi Jacques e Jessica Moretti ed un ex funzionario del Comune di...

Francia, proposta di legge sul matrimonio: sesso, no dovere coniugale

Mondo

Non c'è obbligo di rapporti sessuali nel matrimonio: a sancirlo all'unanimità è stata l'Assemblea...

Mondo: I più letti