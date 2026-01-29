Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scontri a Minneapolis, lo 'zar dei confini' Homan: "Riporteremo legge e ordine"

Mondo
©Ansa

L'uomo chiamato da Trump a sostituire Greg Bovino ha dichiarato che il presidente Usa ha riconosciuto la necessità di "miglioramenti" nelle operazioni relative all'immigrazione e ha spiegato che la cooperazione tra autorità federali e locali consentirebbe la riduzione degli agenti dell'Ice. Ma ha promesso "tolleranza zero" nei confronti di chi sarà coinvolto in aggressioni gli agenti dell'Ice

ascolta articolo

Lo 'zar dei confini' Tom Homan, inviato da Donald Trump in Minnesota dopo la rimozione del comandante della Border Patrol Greg Bovino, ha promesso in una conferenza stampa di "ristabilire la legge e l'ordine" a Minneapolis. "La sicurezza della comunità è fondamentale", ha detto il nuovo capo dell'Ice, sostenendo che i milioni di illegali entrati sotto l'amministrazione Biden rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale. Homan ha aggiunto che il presidente Trump ha riconosciuto la necessità di "miglioramenti" nelle operazioni relative all'immigrazione e ha spiegato che cooperazione tra autorità federali e locali consentirebbe la riduzione degli agenti dell'Ice: gli agenti federali, ha assicurato, condurranno "operazioni mirate" contro persone che hanno storie criminali o di immigrazione illegale.

"Ci occuperemo di agenti che non rispettano standard di condotta"

"Ci occuperemo degli agenti che non rispettano gli standard di condotta" ha detto ancora lo 'zar dei confini' con riferimento alle proteste esplose dopo le uccisioni dei due manifestanti a Minneapolis. Homan ha detto poi che pretenderà standard professionali dagli agenti e che sta apportando miglioramenti interni per rendere le operazioni più sicure. Ha poi specificato che "le persone hanno il diritto di protestare pacificamente", ma ha promesso "tolleranza zero se aggrediscono gli agenti dell'Ice". E ancora: "Se non vi piace quello che facciamo, protestate non in questo edificio ma al Congresso per cambiare le leggi". In ogni caso, "non rinunceremo" alla missione sull'immigrazione, "ma la renderemo più intelligente e "sicura".

Leggi anche

Minnesota, giudice ordina rilascio di tutti rifugiati detenuti da Ice
FOTOGALLERY

©Getty

logo ice e due grafiche di numeri
1/8
Mondo

Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: i dati dell'agenzia

Dopo gli episodi delle ultime settimane a Minneapolis, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è finita nuovamente al centro delle polemiche. Quali sono i tempi e le modalità di addestramento degli agenti, aumentati in un anno di 12mila unità grazie agli ingenti fondi sbloccati nella prima finanziaria del Trump bis? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 27 gennaio

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina Russia, droni russi uccidono 3 persone a Zaporizhzhia. LIVE

live Mondo

Le forze armate di Mosca hanno lanciato attacchi con droni durante la notte, provocando tre...

Iran, l'ultimatum di Trump: "Accordo su nucleare o attacchiamo". LIVE

live Mondo

Gli Usa vogliono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente,...

Portogallo devastastato dalla tempesta Kristin: almeno 5 morti. FOTO

Mondo

La tempesta Kristin ha causato almeno cinque vittime in Portogallo, con la provincia di Leiria al...

10 foto

Rogo di Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati

Mondo

Oltre ai proprietari, i coniugi Jacques e Jessica Moretti ed un ex funzionario del Comune di...

Francia, proposta di legge sul matrimonio: sesso, no dovere coniugale

Mondo

Non c'è obbligo di rapporti sessuali nel matrimonio: a sancirlo all'unanimità è stata l'Assemblea...

Mondo: I più letti