Lo ha detto il presidente della Repubblica incontrando a Dubai una delegazione di imprenditori italiani. "Complimenti per i successi registrati, che sono costanti e frequenti. Certamente questa attività riceverà un impulso ulteriore dall'aumento della collaborazione tra gli Emirati e l'Unione europea. L'Italia è stato il Paese che di più ha proposto, insistito, premuto perché si giungesse alla collaborazione organizzata in maniera sistemica tra Unione ed Emirati", ha spiegato Mattarella

"Questo è stato per noi un successo politico. L'Italia è stato il Paese che di più ha proposto, insistito e premuto affinchè si giungesse ad una collaborazione organizzata in maniera sistemica tra L'Unione europea e gli Emirati". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che ha incontrato a Dubai una delegazione di imprenditori italiani. La prossima settimana, proprio a Dubai, è previsto un nuovo round dei negoziati di libero scambio tra la Ue e gli stessi Emirati Arabi Uniti.

Una "collaborazione organizzata in maniera sistemica tra Ue ed Emirati"

"Complimenti per i successi registrati, che sono costanti, frequenti. Certamente questa attività riceverà un impulso ulteriore dall'aumento della collaborazione tra gli Emirati e l'Unione europea. Per noi è un risultato anche di successo politico, ma è una cornice più ampia che ulteriormente agevola il lavoro che voi svolgete", ha argomentato ancora Mattarella nel corso dell'ultima tappa della sua visita di Stato negli Emirati. "Il raddoppio degli scambi commerciali è un dato numerico, ma quello reale è la vostra presenza, l'integrazione che c'è di forme collaborative tra operatori italiani e operatori emiratini e la fiducia nei confronti della nostra presenza, delle nostre imprese, delle nostre aziende, della collaborazione con queste", ha proseguito il presidente della Repubblica.

Un "dinamismo esemplare"

"Questo è un Paese il cui dinamismo è diventato non soltanto proverbiale, ma vorrei dire esemplare per la velocità e per la capacità di visione che alcuni anni fa ha condotto a questa condizione di avanzamento su frontiere anche particolarmente sviluppate e innovative", ha sottolineato ancora Mattarella che, tra l'altro, ha voluto esaltare "l'attività economica e finanziaria che qui a Dubai è particolarmente intensa" con "la vostra presenza nelle varie forme di grandi gruppi industriali, di piccole e medie imprese, con la spiccata capacità di relazioni internazionali, di collaborazioni con altri Paesi". Secondo il capo dello Stato, aziende più estese, grandi gruppi, aziende piccole e medie, rappresentano la "qualità della produzione e quindi dall'affidabilità dell'interlocuzione economica con gli operatori emiratini e con il Governo emiratino. Questo è il vero elemento importante che rende preziosa la collaborazione per entrambi i Paesi e per quanto riguarda Italia è molto importante quello che sviluppate. Questo spiega perché aumenti costantemente la presenza di italiani che vengono a vivere qui negli Emirati", ha poi concluso.