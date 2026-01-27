Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Giornata della Memoria, Mattarella: "Shoah punto più oscuro della storia"

Politica

Il capo dello Stato ha posto l'accento sul "riproporsi e diffondersi" di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo" ancora oggi, "indice di alta pericolosità e che interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione europea"

ascolta articolo

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dare il suo messaggio in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, celebrandone "l'mportanza massima senza che questa possa essere scalfita dal tempo.  Il "riproporsi e diffondersi" di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo" ancora oggi, ha detto il capo dello Stato, è "indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione europea. Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva ideologie di oppressione, di sopraffazione per chi coltiva odio". "Mai nella storia dell'uomo uno sterminio era stato così lungamente progettato e così accuratamente programmato, nei minimi dettagli e con sconvolgente efficienza", ha proseguito Matteralla. "In tutti i rami e le categorie dello stato nazista - giuristi, medici, economisti, scienziati, giornalisti, ingegneri, burocrati, militari, semplici cittadini trasformati in delatori - vi furono adepti chiamati a dare e che fornirono il loro attivo contributo per realizzare i deliri omicidi di un dittatore e dei suoi perfidi complici. I volenterosi carnefici di Hitler, secondo la efficace definizione di Daniel Goldhagen". 

"Repubblica sorta da sangue deportati e compattenti per la libertà"

"La Repubblica Italiana e la sua Costituzione sono nate contro le ideologie disumane e sanguinarie che avevano avvelenato la prima metà del Novecento, lasciando dietro di sé lutti, devastazioni, memorie incancellabili di orrore", ha proseguito Mattarella. "Sono sorte dal sangue innocente dei deportati nei campi di sterminio, dei combattenti per la libertà, delle donne e degli uomini annientati solo per ciò che erano, per quel che pensavano, per quello in cui credevano". Alla senatrice Segre il capo dello Stato ha rivolto "la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell'odio, della vendetta, della violenza. Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l'affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità. Volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati". 

Approfondimento

Giornata della Memoria, Meloni: "Condanniamo complicità fascismo"
FOTOGALLERY

Ansa e Ipa

1/15
Mondo

Giornata della Memoria, le 15 immagini simbolo dell’Olocausto

Ogni anno, il 27 gennaio, viene ricordato lo sterminio perpetrato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale: ancora oggi sono presenti luoghi, pietre, mezzi e oggetti che ci ricordano quanto successo durante l'Olocausto

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite

Politica

A Palazzo Chigi si è tenuto il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno la dichiarazione...

Olimpiadi Milano Cortina, polemica per Ghali alla cerimonia d'apertura

Politica

Il ministro Abodi: "Evento basato sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera...

Referendum Giustizia, perché voto può slittare dopo valutazione Tar

Politica

Se il Tribunale amministrativo accoglierà la richiesta di sospensiva, il voto sarà rinviato....

Giulio Regeni, Mattarella: “No a compromessi su verità e giustizia”

Politica

Il presidente della Repubblica, in un messaggio inviato ai genitori del ricercatore ucciso in...

Calenda a FI: “Felice se potremo lavorare insieme”. E attacca Salvini

Politica

Il segretario di Azione apre a Forza Italia e lo fa durante l’evento organizzato a Milano dal...

(da sx) Carlo Calenda, Letizia Moratti e Antonio Tajani durante l'evento ''Piu' liberta' Piu' crescita'' organizzato da Forza Italia presso il Teatro Manzoni a Milano, 25 gennaio 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Politica: I più letti