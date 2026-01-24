Qualsiasi attacco contro l'Iran verrà considerato "come una guerra totale" e l'esercito "è pronto per lo scenario peggiore", ha avvertito un alto funzionario del Paese, che ha parlato in forma anonima alla Reuters, mentre navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente. E anche il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica si dice "più pronto che mai” a reagire alle provocazioni esterne: ha “il dito sul grilletto", fa sapere il suo comandante, il generale Mohammad Pakpour. Che avverte Usa e Israele “di evitare qualsiasi errore di calcolo", stando alle dichiarazioni riportate da Nournews, agenzia di stampa vicina al regime. Intanto sembra che la Guida Suprema Ali Khamenei sia ormai nascosto “in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran”, rende invece noto il sito Iran International, questa volta associato all'opposizione. Funzionari militari e di sicurezza lo avrebbero infatti avvertito che un possibile attacco degli Usa sia un rischio concreto, anche sulla base delle dichiarazioni di Donald Trump. Indiscrezioni negate dal console generale del governo iraniano a Mumbai.