I cittadini che hanno diritto al voto sono poco più di 11 milioni: devono scegliere il successore di Marcelo Rebelo de Sousa tra undici candidati. Le urne si sono aperte alle 8 (le 9 in Italia) e chiudono alle 19 nel Portogallo continentale e alle 20 alle Azzorre: gli exit poll e i primi conteggi arriveranno, quindi, dopo le 21 italiane. Alle 16 l'affluenza è stata del 45,5%, in aumento rispetto al 35,4% del 2021. Secondo i sondaggi, si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio ascolta articolo

In Portogallo oggi si vota per il primo turno delle elezioni presidenziali. I portoghesi sono chiamati a scegliere il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016 e giunto alla fine del suo secondo mandato. I candidati presidente sono undici, mentre i cittadini che hanno diritto al voto sono poco più di 11 milioni. Le urne si sono aperte stamattina alle 8 (le 9 in Italia) e chiudono alle 19 nel Portogallo continentale e alle 20 alle Azzorre: gli exit poll e i primi conteggi arriveranno, quindi, dopo le 21 italiane. In aumento l'affluenza: alle 12 era al 21,1% e alle 16 al 45,5%, mentre alle Presidenziali del 2021 era al 17% alle 12 e al 35,4% alle 16. Secondo i sondaggi, si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio.

I candidati I candidati ufficiali sono undici, ma sulla scheda gli elettori trovano 14 nomi a causa di un errore di programmazione: le schede elettorali sono state stampate prima dell'approvazione da parte della Corte costituzionale, che in seguito ha respinto tre candidature non in regola con la consegna delle 7.500 firme necessarie. I principali candidati sono Luís Marques Mendes (68 anni), che ha il sostegno della coalizione di governo (Alleanza democratica), il socialista António José Seguro (63), il leader dell'ultradestra André Ventura (43), l'eurodeputato liberale João Cotrim de Figueiredo (64) e l'ex Capo di Stato maggiore della Marina militare, Henrique Gouveia e Melo (65), noto per aver condotto la campagna vaccinale del 2021. Nessuno dei nomi della cinquina supera il 25% delle intenzioni di voto, per questo motivo è dato quasi per certo che si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio. Tra gli altri nomi noti della politica nazionale, ma con percentuali molto basse nei sondaggi (sotto il 4%), si segnalano l'ex deputato comunista António Filipe, l'eurodeputata del Blocco di sinistra Catarina Martins, e Jorge Pinto del partito Livre (di sinistra). Vedi anche Elezioni Portogallo 2026, chi sono i candidati alle presidenziali