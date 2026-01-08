Le loro caratteristiche fisiche sono dannose per la loro salute: per questo il govenro olandese vuole impedirne non solo l'allevamento ma anche il possesso. La nuova legge è entrata in vigore il primo gennaio 2026. “Per me il benessere degli animali è una priorità”, ha dichiarato il ministro Jean Rummenie
Nei Paesi Bassi non si possono più avere due tipi di gatti: quelli con le orecchie piegate come gli Scottish Fold, e quelli senza pelo, come gli Sphynx. La nuova legge del governo è entrata in vigore dal primo gennaio 2026 e mira a salvaguardare quelle specie animali che, per quanto molto apprezzate dalle persone, hanno caratteristiche fisiche che li rendono più fragili. Per il governo olandese, tali caratteristiche sono dannose per la salute dei gatti ed è meglio evitarne la proliferazione. L’impegno dei Paesi Bassi in questo senso non è una novità: il divieto di allevare alcuni tipi di animali domestici era già presente dal 2014 e poi, nel 2023, sono stati introdotti anche i primi progetti per vietare il possesso di alcune specie di cani e gatti.
Scottish Fold e Sphynx: caratteristiche
Scottish Fold sono caratterizzati dalle orecchie piegate: una condizione che deriva da una patologia genetica che colpisce lo sviluppo di ossa e cartilagine, ovvero la osteocondrodisplasia. Per questa malattia non esiste al momento una cura e provoca agli animali dolori, rigidità articolari e problemi di zoppicamento. La caratteristica degli Sphynx è invece quella di non avere pelo: ciò li porta ad avere problemi nella regolazione della temperatura corporea e li rende soggetti ad infezioni cutanee e alle orecchie.
Leggi anche
Halloween, perché la città di Terrassa limita l'adozione di gatti neri
Ministro: “Benessere animali una priorità”
Va sottolineato che la legge non ha valore retroattivo: chi possiede già un gatto di questa specie potrà continuare ad averlo ma dovrà registrarlo ufficialmente e fargli mettere un microchip. “Per me il benessere degli animali è una priorità”, ha dichiarato Jean Rummenie, ministro della Pesca, della Sicurezza alimentare, dell’Orticoltura e della Conservazione della natura. “Non è giusto che gli animali soffrano inutilmente a causa delle loro caratteristiche fisiche”.
Potrebbe interessarti
Piemonte, a Ciriè sarà possibile essere sepolti con cani e gatti
Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO
Commedy Wildlife ha annunciato i finalisti dell'ultima edizione degli Awards più attesi dai fotografi naturalisti, amanti della flora e della fauna che caratterizza il nostro pianeta. I vincitori saranno annunciati il 9 dicembre durante la serata di premiazione presso la OXO Gallery di Londra, seguita da una mostra gratuita con i 40 scatti che sarà aperta al pubblico dal 10 al 14 dicembre. Le iscrizioni per il prossimo anno a partire dal 14 marzo 2026. Ecco gli scatti finalisti, raccontati dai loro autori