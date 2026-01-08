Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paesi Bassi, vietato possesso di gatti Scottish Fold e Sphynx: ecco perché

Mondo
©Getty

Le loro caratteristiche fisiche sono dannose per la loro salute: per questo il govenro olandese vuole impedirne non solo l'allevamento ma anche il possesso. La nuova legge è entrata in vigore il primo gennaio 2026. “Per me il benessere degli animali è una priorità”, ha dichiarato il ministro Jean Rummenie

ascolta articolo

Nei Paesi Bassi non si possono più avere due tipi di gatti: quelli con le orecchie piegate come gli Scottish Fold, e quelli senza pelo, come gli Sphynx. La nuova legge del governo è entrata in vigore dal primo gennaio 2026 e mira a salvaguardare quelle specie animali che, per quanto molto apprezzate dalle persone, hanno caratteristiche fisiche che li rendono più fragili. Per il governo olandese, tali caratteristiche sono dannose per la salute dei gatti ed è meglio evitarne la proliferazione. L’impegno dei Paesi Bassi in questo senso non è una novità: il divieto di allevare alcuni tipi di animali domestici era già presente dal 2014 e poi, nel 2023, sono stati introdotti anche i primi progetti per vietare il possesso di alcune specie di cani e gatti. 

Scottish Fold e Sphynx: caratteristiche

Scottish Fold sono caratterizzati dalle orecchie piegate: una condizione che deriva da una patologia genetica che colpisce lo sviluppo di ossa e cartilagine, ovvero la osteocondrodisplasia. Per questa malattia non esiste al momento una cura e provoca agli animali dolori, rigidità articolari e problemi di zoppicamento. La caratteristica degli Sphynx è invece quella di non avere pelo: ciò li porta ad avere problemi nella regolazione della temperatura corporea e li rende soggetti ad infezioni cutanee e alle orecchie.

Leggi anche

Halloween, perché la città di Terrassa limita l'adozione di gatti neri

Ministro: “Benessere animali una priorità”

Va sottolineato che la legge non ha valore retroattivo: chi possiede già un gatto di questa specie potrà continuare ad averlo ma dovrà registrarlo ufficialmente e fargli mettere un microchip. “Per me il benessere degli animali è una priorità”, ha dichiarato Jean Rummenie, ministro della Pesca, della Sicurezza alimentare, dell’Orticoltura e della Conservazione della natura. “Non è giusto che gli animali soffrano inutilmente a causa delle loro caratteristiche fisiche”.

Potrebbe interessarti

Piemonte, a Ciriè sarà possibile essere sepolti con cani e gatti
FOTOGALLERY

1/43
Lifestyle

Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO

Commedy Wildlife ha annunciato i finalisti dell'ultima edizione degli Awards più attesi dai fotografi naturalisti, amanti della flora e della fauna che caratterizza il nostro pianeta. I vincitori saranno annunciati il ​​9 dicembre durante la serata di premiazione presso la OXO Gallery di Londra, seguita da una mostra gratuita con i 40 scatti che sarà aperta al pubblico dal 10 al 14 dicembre. Le iscrizioni per il prossimo anno a partire dal 14 marzo 2026. Ecco gli scatti finalisti, raccontati dai loro autori

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Mosca: "Forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi". LIVE

live Mondo

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, le truppe europee in Ucraina...

Venezuela denuncia “100 morti in attacco per catturare Maduro". LIVE

live Mondo

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello che sottolinea come il...

Crans Montana, oggi i funerali a Genova di Emanuele Galeppini. LIVE

live Mondo

I legali della famiglia chiedono chiarezza: “Non aveva ustioni, diteci come è...

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa dagli agenti a Minneapolis

Mondo

Aveva 37 anni ed era madre di tre figli. La donna è stata colpita da tre colpi di pistola alla...

Sara Carbonero ricoverata e operata d'urgenza, è in terapia intensiva

Mondo

La giornalista spagnola ha accusato forti dolori addominali mentre si trovava in vacanza con il...

Mondo: I più letti