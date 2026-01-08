Le loro caratteristiche fisiche sono dannose per la loro salute: per questo il govenro olandese vuole impedirne non solo l'allevamento ma anche il possesso. La nuova legge è entrata in vigore il primo gennaio 2026. “Per me il benessere degli animali è una priorità”, ha dichiarato il ministro Jean Rummenie ascolta articolo

Nei Paesi Bassi non si possono più avere due tipi di gatti: quelli con le orecchie piegate come gli Scottish Fold, e quelli senza pelo, come gli Sphynx. La nuova legge del governo è entrata in vigore dal primo gennaio 2026 e mira a salvaguardare quelle specie animali che, per quanto molto apprezzate dalle persone, hanno caratteristiche fisiche che li rendono più fragili. Per il governo olandese, tali caratteristiche sono dannose per la salute dei gatti ed è meglio evitarne la proliferazione. L’impegno dei Paesi Bassi in questo senso non è una novità: il divieto di allevare alcuni tipi di animali domestici era già presente dal 2014 e poi, nel 2023, sono stati introdotti anche i primi progetti per vietare il possesso di alcune specie di cani e gatti.

Scottish Fold sono caratterizzati dalle orecchie piegate: una condizione che deriva da una patologia genetica che colpisce lo sviluppo di ossa e cartilagine, ovvero la osteocondrodisplasia. Per questa malattia non esiste al momento una cura e provoca agli animali dolori, rigidità articolari e problemi di zoppicamento. La caratteristica degli Sphynx è invece quella di non avere pelo: ciò li porta ad avere problemi nella regolazione della temperatura corporea e li rende soggetti ad infezioni cutanee e alle orecchie.