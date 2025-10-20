Dal primo ottobre al 10 novembre non sarà possibile adottare un gatto nero dal centro comunale del paese che cura gli animali e trova per loro nuove famiglie. Essendo stati registrati grossi casi di maltrattamento animale, il Centro d'Anteciò d'Animals Domèstcs di Terrassa ha fatto sapere di aver preso questa decisione perchè ha registrato un aumento delle richieste di adozione proprio durante il periodo delle festività. La decisione è stata presa anche per far sì che le persone che desiderano adottare un animale lo facciano con responsabilità. Lo stesso assessore al Benessere degli animali, Noel Duque Alarcón, ha spiegato le ragioni del divieto in un video su Instagram: "A Terrassa, se si vuole adottare un gatto nero, bisognerà farlo dopo Halloween".

Perché la superstizione sui gatti neri

Nonostante il gatto nero sia una storica vittima della superstizione occidentale, andando indietro nel tempo ci si accorge, tuttavia, che c'è stata un epoca in cui non soltanto veniva apprezzato ma addirittura venerato. Ad esempio, già nel 3000 a.C., gli egiziani tenevano in grande considerazione anche dei gatti neri e ucciderne uno era considerato un crimine capitale. Fu durante il Medioevo che i gatti neri iniziarono ad essere associati alle streghe e alla magia nera: i gatti randagi venivano spesso accuditi e nutriti da donne povere e sole che venivano accusate di stregoneria e bruciate vive. È qui che è cominciato tutto.