La decisione è stata presa per evitare che gli animali vengano maltrattati a causa di rituali o superstizioni durante le festività dei morti. La limitazione è stata adottata il primo ottobre fino al 10 novembre
In Spagna, il comune catalano di Terrassa - che si trova a pochi chilometri da Barcellona - ha limitato l'adozione di gatti neri durante le festività dei morti che, come ogni anno, vengono celebrate tra il 31 ottobre e il primo novembre. La ragione? Evitare che gli animali, protagonisti o vittime di storiche superstizioni, vengano maltrattati durante rituali celebrativi.
Limitare l'adozione per proteggere gli animali
Dal primo ottobre al 10 novembre non sarà possibile adottare un gatto nero dal centro comunale del paese che cura gli animali e trova per loro nuove famiglie. Essendo stati registrati grossi casi di maltrattamento animale, il Centro d'Anteciò d'Animals Domèstcs di Terrassa ha fatto sapere di aver preso questa decisione perchè ha registrato un aumento delle richieste di adozione proprio durante il periodo delle festività. La decisione è stata presa anche per far sì che le persone che desiderano adottare un animale lo facciano con responsabilità. Lo stesso assessore al Benessere degli animali, Noel Duque Alarcón, ha spiegato le ragioni del divieto in un video su Instagram: "A Terrassa, se si vuole adottare un gatto nero, bisognerà farlo dopo Halloween".
Potrebbe interessarti
La vera storia di Halloween: come e dov'è nata la festa del 31 ottobre
Perché la superstizione sui gatti neri
Nonostante il gatto nero sia una storica vittima della superstizione occidentale, andando indietro nel tempo ci si accorge, tuttavia, che c'è stata un epoca in cui non soltanto veniva apprezzato ma addirittura venerato. Ad esempio, già nel 3000 a.C., gli egiziani tenevano in grande considerazione anche dei gatti neri e ucciderne uno era considerato un crimine capitale. Fu durante il Medioevo che i gatti neri iniziarono ad essere associati alle streghe e alla magia nera: i gatti randagi venivano spesso accuditi e nutriti da donne povere e sole che venivano accusate di stregoneria e bruciate vive. È qui che è cominciato tutto.