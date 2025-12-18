Usa, Casa Bianca: Kennedy Center diventa Trump-Kennedy Center

Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su X, sottolineando che la decisione è stata presa dal board dell'istituzione alla luce dell'"incredibile lavoro del presidente per salvare l’edificio”
Il Kennedy center di Washington cambia nome: si chiamerà "Trump-Kennedy Center". Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che la decisione è stata presa dal board dell'istituzione alla luce dell'"incredibile lavoro del presidente per salvare l’edificio”.
L’annuncio su X
"Sono appena stata informata che l'autorevole consiglio di amministrazione del Kennedy Center, composto da alcune delle personalità di maggior successo provenienti da ogni parte del mondo, ha appena votato all'unanimità per rinominare il Kennedy Center in Trump-Kennedy Center", ha scritto su X. Il Cda è presieduto dallo stesso Trump. La decisione, ha spiegato, è stata presa "in virtù dell'incredibile lavoro svolto dal Presidente Trump nell'ultimo anno per salvare l'edificio. Non solo dal punto di vista del restauro, ma anche finanziario e della sua reputazione. Congratulazioni al presidente Donald J. Trump e, analogamente, congratulazioni al presidente Kennedy, perché questa sarà una squadra davvero grandiosa per molto tempo! L'edificio raggiungerà senza dubbio nuovi livelli di successo e grandiosità”.
Leggi anche
Usa, Trump consegna medaglie ai Kennedy Center Honors
Ansa/Sky TG24
Usa: inflazione e alberi di Natale, ecco perché popolarità Trump cala
Protagonista sulla scena internazionale, il presidente statunitense deve fare i conti con sempre più americani insoddisfatti del suo operato nel Paese. Ad esempio su un tema molto sentito, come quello dell’aumento del costo della vita. Pesano anche i dazi, che hanno provocato aumenti pure su un oggetto amatissimo come l’albero di Natale artificiale, e le modifiche sull’assicurazione sanitaria. Di tutto questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre