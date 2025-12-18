Usa, Casa Bianca: Kennedy Center diventa Trump-Kennedy Center

L’annuncio su X



"Sono appena stata informata che l'autorevole consiglio di amministrazione del Kennedy Center, composto da alcune delle personalità di maggior successo provenienti da ogni parte del mondo, ha appena votato all'unanimità per rinominare il Kennedy Center in Trump-Kennedy Center", ha scritto su X. Il Cda è presieduto dallo stesso Trump. La decisione, ha spiegato, è stata presa "in virtù dell'incredibile lavoro svolto dal Presidente Trump nell'ultimo anno per salvare l'edificio. Non solo dal punto di vista del restauro, ma anche finanziario e della sua reputazione. Congratulazioni al presidente Donald J. Trump e, analogamente, congratulazioni al presidente Kennedy, perché questa sarà una squadra davvero grandiosa per molto tempo! L'edificio raggiungerà senza dubbio nuovi livelli di successo e grandiosità”.