Usa, Trump consegna medaglie ai Kennedy Center Honors

A Washington il presidente Trump ha consegnato le medaglie ai vincitori del Kennedy Center Honors, uno dei più alti riconoscimenti nella cultura americana. Trump ha premiato il cantante George Strait, Sylvester Stallone, Gloria Gaynor e la rock band KISS. Dopo la consegna delle medaglie Trump ha ospitato le celebrità a una cena alla Casa Bianca.

