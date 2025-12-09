Nvidia, Trump autorizza export di chip AI alla Cina: prevista tassa agli USA del 25%

Il presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social network Truth di aver "informato il presidente cinese Xi che gli Stati Uniti consentiranno a Nvidia di spedire i suoi prodotti h200 (chip per l'Ia) a clienti approvati in Cina e in altri Paesi, a condizioni che consentano di mantenere una forte sicurezza nazionale". "Il presidente Xi - prosegue - ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d'America. Questa politica sosterrà l'occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani".

"Biden ha costretto aziende Usa a costrire prodotti degradati"

"L'amministrazione Biden - ha accusato il tycoon - ha costretto le nostre grandi aziende a spendere miliardi di dollari per costruire prodotti 'degradati' che nessuno voleva, un'idea terribile che ha rallentato l'innovazione e danneggiato i lavoratori americani. Quell'era è finita! Proteggeremo la sicurezza nazionale, creeremo posti di lavoro americani e manterremo la leadership americana nell'intelligenza artificiale. I clienti statunitensi di Nvidia stanno già andando avanti con i loro incredibili e avanzatissimi chip Blackwell e, presto, Rubin, nessuno dei quali fa parte di questo accordo. La mia amministrazione metterà sempre l'America al primo posto. Il Dipartimento del Commercio sta finalizzando i dettagli e lo stesso approccio si applicherà ad Amd, Intel e altre grandi aziende americane".