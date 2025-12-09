Offerte Sky
Parigi, Louvre: sindacati proclamano sciopero a partire dal 15 dicembre

Mondo

La decisione è stata annunciata dalle tre principali sigle, Cfdt, Cgt e Sud, al termine di una riunione intersindacale. I lavoratori protestano contro "le condizioni di lavoro che si sono deteriorate" e le "risorse insufficienti" messe a disposizione

Uno sciopero “prorogabile” a partire dal 15 dicembre  è stato indetto dai lavoratori del Museo del Louvre a Parigi. La decisione è stata annunciata dai tre principali sindacati, Cfdt, Cgt e Sud, al termine di una riunione intersindacale. I lavoratori protestano contro "le condizioni di lavoro che si sono deteriorate" e le "risorse insufficienti" messe a disposizione.

 

Il furto del 19 ottobre

Il Louvre è al centro delle polemiche dopo lo spettacolare furto, il 19 ottobre, di otto gioielli del XIX secolo, del valore stimato di 88 milioni di euro, tra cui il diadema dell'imperatrice Eugenia, la moglie di Napoleone III, composto da quasi 2.000 diamanti. I quattro membri della banda che ha commesso il furto sono stati arrestati, ma i gioielli, così come i mandanti, sono ancora introvabili.

 

Le condizioni dell'edificio

Il museo, tra i più frequentati al mondo, inoltre, ha dovuto chiudere una galleria a novembre a causa del deterioramento dell'edificio e due settimane fa ha subito una perdita d'acqua che ha danneggiato diverse centinaia di opere della biblioteca delle Antichità egizie. "Ogni giorno, gli spazi espositivi sono chiusi ben oltre le previsioni del piano di apertura garantito, a causa della mancanza di personale nonché a causa dei guasti tecnici e della vetustà dell'edificio", scrivono i sindacati in una lettera indirizzata al ministro della Cultura francese, Rachida Dati, di cui una copia è stata trasmessa all'Afp.

I sindacati: "Visitare il Louvre un percorso a ostacoli"

A fine novembre, il museo aveva annunciato che, per finanziare la sua modernizzazione, avrebbe aumentato del 45% il prezzo d’ingresso per i visitatori extra-europei a partire dal 2026. Tuttavia, "il pubblico ha ormai accesso limitato alle opere ed è ostacolato nei suoi spostamenti. Visitare il Louvre è diventato un vero e proprio percorso a ostacoli", ritengono i sindacati. Secondo loro, "i diversi avvisi interni sono rimasti lettera morta e gli elementi di comunicazione forniti alla rappresentanza nazionale e ai media dalla direzione del Louvre non ci permettono di sperare in una presa di coscienza all’altezza della crisi che stiamo vivendo". I sindacati chiedono quindi una trattativa direttamente con il ministero della Cultura, "a causa del deterioramento senza precedenti del clima sociale interno e della necessità di ottenere risposte dalle autorità competenti". Nel 2024, il museo ha accolto 8,7 milioni di visitatori, di cui il 69% stranieri.

Approfondimento

Parigi, allagata la sala Antichità egiziane del Louvre: "Gravi danni"

