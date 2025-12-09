Louvre, sindacati proclamano sciopero a partire dal 15 dicembre

La decisione è stata annunciata dalle tre principali sigle, Cfdt, Cgt e Sud, al termine di una riunione intersindacale. I lavoratori protestano contro "le condizioni di lavoro che si sono deteriorate" e le "risorse insufficienti" messe a disposizione

Uno sciopero “prorogabile” a partire dal 15 dicembre è stato indetto dai lavoratori del Museo del Louvre a Parigi. La decisione è stata annunciata dai tre principali sindacati, Cfdt, Cgt e Sud, al termine di una riunione intersindacale. I lavoratori protestano contro "le condizioni di lavoro che si sono deteriorate" e le "risorse insufficienti" messe a disposizione.

Il furto del 19 ottobre

Il Louvre è al centro delle polemiche dopo lo spettacolare furto, il 19 ottobre, di otto gioielli del XIX secolo, del valore stimato di 88 milioni di euro, tra cui il diadema dell'imperatrice Eugenia, la moglie di Napoleone III, composto da quasi 2.000 diamanti. I quattro membri della banda che ha commesso il furto sono stati arrestati, ma i gioielli, così come i mandanti, sono ancora introvabili.

Le condizioni dell'edificio

Il museo, tra i più frequentati al mondo, inoltre, ha dovuto chiudere una galleria a novembre a causa del deterioramento dell'edificio e due settimane fa ha subito una perdita d'acqua che ha danneggiato diverse centinaia di opere della biblioteca delle Antichità egizie. "Ogni giorno, gli spazi espositivi sono chiusi ben oltre le previsioni del piano di apertura garantito, a causa della mancanza di personale nonché a causa dei guasti tecnici e della vetustà dell'edificio", scrivono i sindacati in una lettera indirizzata al ministro della Cultura francese, Rachida Dati, di cui una copia è stata trasmessa all'Afp.