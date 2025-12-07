Parigi, allagata la sala Antichità egiziane del Louvre: "Gravi danni"

"Tra 300 e 400 libri" sono stati danneggiati dalla perdita, ha spiegato Francis Steinbock, vicedirettore del museo, specificando che si tratta di "riviste di egittologia" e "documenti scientifici" utilizzati dai ricercatori. I volumi risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. All'origine dell'allagamento ci sarebbero delle tubature già segnalate in passato come "obsolete"

Dopo il clamoroso furto, un allagamento. Sembra non esserci pace per il museo parigino colpito da una perdita d'acqua che ha danneggiato diverse centinaia di libri nella biblioteca delle antichità egizie del Louvre. La notizia, riportata da La Tribune de l'Art, è stata confermata dal museo parigino alla AFP. "Tra 300 e 400 libri" sono stati danneggiati dalla perdita, ha spiegato Francis Steinbock, vicedirettore del museo, specificando che si tratta di "riviste di egittologia" e "documenti scientifici" utilizzati dai ricercatori. I volumi rilegati risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. "Nessuna opera del patrimonio e' interessata dal danno", ha sottolineato, precisando che "al momento non abbiamo perdite irreparabili o permanenti per queste collezioni". Si tratta di "documenti estremamente utili e ampiamente consultati", ma "per nulla unici al mondo", ha aggiunto. "Si asciugheranno, le manderemo al legatore per restaurarle e poi saranno rimesse sugli scaffali".

L'apertura accidentale di una valvola

Secondo il Louvre, la perdita d'acqua è stata scoperta il 26 novembre intorno alle

20:45 nel sistema idraulico che alimenta gli impianti di riscaldamento e ventilazione della biblioteca, situata nell'ala Mollien. È stata causata dall'apertura accidentale di una valvola che ha provocato una perdita da una tubazione nel soffitto di una delle stanze. "Completamente obsoleta", questa rete idraulica è stata chiusa per diversi mesi e la sua sostituzione è prevista a partire da settembre 2026, ha spiegato il signor Steinbock, nell'ambito di importanti lavori che dovrebbero durare diversi mesi. "Nel frattempo, rafforzeremo le misure di sicurezza per prevenire qualsiasi errore umano", ha aggiunto, definendo l'incidente "estremamente deplorevole". È in corso un'indagine interna per determinare le cause precise della perdita. "Quest'ultimo incidente conferma una situazione che si sta deteriorando da troppo tempo", ha dichiarato il sindacato CFDT-Cultura in un comunicato stampa.

Il museo più visitato al mondo

In subbuglio dopo la spettacolare rapina del 19 ottobre, il Louvre ha dovuto chiudere una galleria a novembre a causa del degrado dell'edificio. Per finanziare la modernizzazione, il consiglio di amministrazione ha recentemente approvato un aumento del 45% dei prezzi d'ingresso per i visitatori extraeuropei, a partire dal 2026. Il Louvre spera di generare entrate aggiuntive da questo aumento per risolvere i problemi strutturali dell'edificio. Si tratta del museo più visitato al mondo: nel 2024 ha accolto 8,7 milioni di visitatori, il 69% dei quali provenienti dall'estero.