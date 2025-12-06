Elezioni Hong Kong, candidati alle legislative e lo scenario politico

Negli anni dopo il passaggio sotto la sovranità cinese, ci sono stati diversi episodi di tensione tra la popolazione di Hong Kong e le autorità di Pechino. I più gravi si sono registrati nel 2019, quando milioni di persone sono scese in piazza per protestare contro la legge sull’estradizione verso la Cina, e per chiedere più democrazia nel territorio. In risposta nel 2020 Pechino ha imposto una nuova legge sulla sicurezza, entrata in vigore nel giugno di quell’anno e che di fatto ha messo in discussione la libertà di parola e assemblea, silenziato l’opposizione e inferto un duro colpo ai gruppi che lottano per i diritti civili. Nello stesso anno gli Stati Uniti hanno revocato lo speciale trattamento commerciale di Hong Kong, con il presidente Trump che ha accusato la Cina di aver sostituto la promessa di “un Paese due sistemi” con “un Paese un sistema”.