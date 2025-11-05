Vittoria dem in Virginia e New Jersey, elette Sherrill e Spanberger

Primo test amaro per il presidente Usa Donald Trump, ad appena un anno dalla sua vittoria e dalle prossime elezioni di midterm: i democratici fanno un tris dal sapore storico nelle partite chiave dell'election day del 4 novembre, imponendo a New York il giovane astro nascente del partito Zohran Mamdani ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) ed eleggendo le prime due donne governatrici in New Jersey e in Virginia, le moderate Mikie Sherrill e Abigail Spanberger.

Abigail Spanberger eletta governatrice della Virginia

Spanberger, 46 anni, è riuscita a strappare la Virginia ai repubblicani. Deputata al terzo mandato, è la prima donna governatrice del territorio (con un'altra donna come vice, Ghazala Hashmi, senatrice statale di origine indiana, prima persona musulmana e sudasiatica a ricoprire un incarico statale nell'Old Dominion State). Moderata, ha battuto la repubblicana Winsome Earle-Sears, veterana della Marina che però – va detto - non aveva ricevuto l'endorsement di Donald Trump. Spanberger lavorò come ispettore postale, indagando casi legati al traffico di droga. Poi divenne funzionaria operativa della Cia, tra il 2006 e il 2014, lavorando sotto copertura in altri Paesi, anche reclutando spie nell'area del controterrorismo e della proliferazione nucleare. Sposata, è tre volte madre.

Mikie Sherrill alla guida del New Jersey

I democratici mantengono invece la guida del New Jersey con la vittoria della 53enne deputata Mikie Sherrill (Rebecca Michelle Sherrill, nata ad Alexandria, Virginia, il 19 gennaio 1972). Diventa la prima governatrice donna del Garden State. Sposata, madre di quattro figli, studi d'élite, è un’ex procuratrice federale ed ex ufficiale di Marina, che si è mossa tra elicotteri in missioni in Europa e in Medio Oriente. Anche lei considerata moderata, ha battuto l'uomo d'affari italo-americano Giacchino Michael "Jack" Ciattarelli, 64 anni, che nel 2021 aveva già tentato la corsa contro il governatore democratico in carica Phil Murphy, fallendo.