Bosnia, Sinisa Karan è il nuovo presidente della Repubblica Srpska

Bosnia, Sinisa Karan vince le elezioni: chi è il nuovo presidente della Repubblica Srpska

©Ansa

Classe 1962, il neo-eletto presidente della componente serba della Bosnia fa parte dell'Alleanza dei socialdemocratici indipendenti (Snsd) dell'ultranazionalista filo russo Milorad Dodik. Dopo lo spoglio del 92,8% delle schede, a Karan è andato il 50,9% (216 mila voti), rispetto al 47,8% (188 mila voti) ottenuto dal suo principale avversario Branko Blanusa

Sinisa Karan è il nuovo presidente della Repubblica Srpska, una delle due entità (quella a maggioranza serba) della Bosnia-Erzegovina. La vittoria del candidato ultranazionalista è stata annunciata in primis dal leader nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik e poi confermata dalla commissione elettorale. Il leader del partito, quando dagli scrutini è stata evidente la vittoria del suo stretto collaboratore, si è congratulato per la “grande vittoria”. “Questo risultato dimostra che il nostro governo ha l'appoggio popolare. Mi congratulo con Sinisa Karan per la sua elezione a presidente della Republika Srpska", ha aggiunto Dodik parlando dal quartier generale dell'Snsd.

Chi è Karan

Nato in Croazia, classe 1962, Sinisa Karan fa parte dell'Alleanza dei socialdemocratici indipendenti (Snsd) dell'ultranazionalista filo-russo Milorad Dodik. Il leader del partito è stretto alleato di Mosca e ha guidato la Republika Srpska di Bosnia per due decenni. Ora al suo posto c’è Karan, suo stretto collaboratore ed ex ministro dell’Interno. Il 63enne era considerato il favorito contro il suo principale sfidante, Branko Blanusa, professore universitario di ingegneria elettrica di 56 anni. La Repubblica Serba di Bosnia, insieme alla Federazione dei Croati e dei Musulmani, è una delle due entità autonome che compongono la Bosnia postbellica. Il presidente nomina il primo ministro e promulga le leggi, ma senza una maggioranza parlamentare i suoi poteri sono limitati. Si prevede che il nuovo presidente dell'entità, che copre metà del territorio bosniaco e conta circa 1,2 milioni di elettori registrati, rimarrà in carica solo per un anno, prima delle elezioni generali dell'ottobre 2026.

I voti

Dopo le congratulazioni di Dodik è arrivata la conferma della vittoria di Karan anche da parte della commissione elettorale. Dopo lo spoglio del 92,8% delle schede, a Karan è andato il 50,9% (216 mila voti), rispetto al 47,8% (188 mila voti) ottenuto da Branko Blanusa, suo principale suo avversario schierato all'opposizione. Molto distanziati gli altri quattro candidati in lizza. Le elezioni anticipate sono state convocate dopo che Milorad Dodik è stato condannato per disubbidienza all'Alta rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt: per questo all’ex presidente della Republika Srspka è stato revocato il mandato e sono state necessarie nuove elezioni.

epa12544895 Sinisa Karan (L), the Alliance of Independent Social Democrats (SNSD) candidate for President of Republika Srpska, celebrates with party leader Milorad Dodik (R), following the announcement of the first exit poll results in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 23 November 2025. Addressing supporters, Karan claimed an early victory in the race to become the entity’s new president. EPA/NIDAL SALJIC
A sinistra il nuovo presidente Karan, a destra il leader del partito Dodik - ©Ansa

