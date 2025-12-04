Fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa

Federica Mogherini si è dimessa dal ruolo di rettrice del Collegio d'Europa. A darne notizia sono diverse agenzie di stampa, che hanno visionato una lettera dell’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. La decisione arriva dopo il coinvolgimento di Mogherini nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha posto sotto i riflettori il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa stesso. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini. "Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, insieme a tutti voi", ha aggiunto Mogherini.