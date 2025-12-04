Fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa

Offerte Sky
Fondi Ue, Mogherini si dimette da ruolo di rettrice del Collegio d'Europa

Mondo
©Ansa

La decisione è "in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti", scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. La scelta arriva dopo il suo coinvolgimento in un'inchiesta per frode che ha posto sotto i riflettori il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa stesso

Federica Mogherini si è dimessa dal ruolo di rettrice del Collegio d'Europa. A darne notizia sono diverse agenzie di stampa, che hanno visionato una lettera dell’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. La decisione arriva dopo il coinvolgimento di Mogherini nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha posto sotto i riflettori il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa stesso. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini. "Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, insieme a tutti voi", ha aggiunto Mogherini.

L'inchiesta

Mogherini era stata fermata - e poi rilasciata - il 2 dicembre, insieme all'ambasciatore Stefano Sannino e al dirigente del Collegio d'Europa Cesare Zegretti. Anche dopo il rilascio, le accuse per i tre, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei, rimangono e riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. La Procura europea ha spiegato che l'inchiesta sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto presentato all'Ufficio europeo antifrode (Olaf) e successivamente trasmesso alla Procura europea (Eppo). Intanto, ieri, Sannino aveva annunciato il suo ritiro anticipato dal suo incarico di direttore generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa, proprio a seguito del suo coinvolgimento nell'indagine.

Procura Ue: "Al vaglio i verbali di Mogherini e Sannino"

La Procura europea (Eppo) sta analizzando in queste ore i verbali degli interrogatori di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti. Secondo quanto riferito da una funzionaria dell'Eppo, l'esame del materiale raccolto - che comprende anche dispositivi elettronici e documentazione acquisita durante le perquisizioni - "richiederà tempo" e al momento "non sono attesi sviluppi imminenti". L'indagine è seguita dalla sede belga dell'Eppo e affidata a un giudice istruttore competente per le Fiandre occidentali. 

