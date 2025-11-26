Nyt su Trump: “Meno incontri, più stanco”. La replica: “Sto benissimo”

Il New York Times ha analizzato il programma giornaliero del presidente Usa, arrivando alla conclusione che - rispetto al primo mandato - il tycoon ha meno eventi pubblici e appare più stanco. L’articolo ha provocato la reazione del leader della Casa Bianca, che su Truth ha attaccato il giornale e l’autrice del pezzo. “Verrà un giorno in cui avrò meno energia, succede a tutti, ma sicuramente non è ora”, ha assicurato ascolta articolo

Il New York Times ha analizzato il programma giornaliero di Donald Trump, arrivando alla conclusione che - rispetto al primo mandato - il presidente Usa ha meno eventi pubblici e appare più stanco. L’articolo ha provocato la reazione del leader della Casa Bianca, che su Truth ha attaccato il giornale e ha ribadito: “Sto benissimo”.

L’analisi del Nyt A quasi un anno dall’inizio del suo secondo mandato, ha sottolineato il New York Times, gli americani vedono Trump meno di prima: il tycoon ha meno eventi pubblici in programma e viaggia molto meno in patria rispetto a quanto facesse a questo punto del suo primo anno in carica, nel 2017, sebbene stia effettuando più viaggi all'estero. Anche se Trump ha fatto della forza fisica e dell'energia uno dei suoi punti di forza, spesso irridendo il predecessore Joe Biden, la sua agenda – continua il giornale – ha meno impegni e un programma di presenze pubbliche più breve rispetto al passato, visto che la maggior parte delle sue apparizioni pubbliche avviene in media tra mezzogiorno e le 17. "La realtà è più complicata: Trump, 79 anni, è la persona più anziana a essere stata eletta alla presidenza, e sta invecchiando", sentenzia il Nyt. Vedi anche Insufficienza venosa cronica, cos'è la malattia diagnosticata a Trump

L’agenda di Trump Secondo l'analisi del giornale sui calendari presidenziali ufficiali in un database gestito da Roll Call, il primo evento ufficiale di Trump inizia più tardi nel corso della giornata. Nel 2017, il primo anno del suo primo mandato, gli eventi programmati del presidente Usa iniziavano in media alle 10:31. Al contrario, nel suo secondo mandato, il tycoon inizia gli eventi programmati in media alle 12:08. I suoi eventi terminano in media più o meno alla stessa ora del primo anno del suo primo mandato, poco dopo le 17. Il numero totale di apparizioni ufficiali di Trump è diminuito del 39%: nel 2017, ha tenuto 1.688 eventi ufficiali tra il 20 gennaio e il 25 novembre dello stesso anno; nello stesso periodo di quest'anno, Trump è apparso in 1.029 eventi ufficiali. E quando è in pubblico, aggiunge il Nyt, a volte la sua batteria mostra segni di usura. Come durante un evento nello Studio Ovale iniziato intorno a mezzogiorno del 6 novembre, quando Trump è rimasto seduto alla sua scrivania per circa 20 minuti, mentre i dirigenti in piedi intorno a lui parlavano di farmaci per la perdita di peso. A un certo punto, racconta il New York Times, le palpebre di Trump si sono abbassate fino a quasi chiudere gli occhi ed è sembrato appisolarsi per diversi secondi. Vedi anche Usa, Melania Trump riceve l’albero di Natale della Casa Bianca. VIDEO