Melania Trump riceve l’albero di Natale della Casa Bianca

Mondo

La first lady statunitense Melania Trump ha ricevuto l'albero di Natale della Casa Bianca, che segna l'inizio delle festività natalizie. Si tratta di un abete proveniente dalla Korson's Tree Farms a Sydney Township, nel Michigan

