La first lady statunitense Melania Trump ha ricevuto l'albero di Natale della Casa Bianca, che segna l'inizio delle festività natalizie. Si tratta di un abete proveniente dalla Korson's Tree Farms a Sydney Township, nel Michigan
Prossimi video
Melania Trump riceve l’albero di Natale della Casa Bianca
Mondo
Inondazioni in Thailandia, almeno 13 morti
Mondo
Guerra Russia-Ucraina, raid su Kiev causa morti e feriti
Mondo
Trump Presidente, giudice archivia indagine contro ex Capo FBI
Mondo
Ucraina, Meloni: "Trump disponibile a modifiche piano"
Mondo
Che cosa succede in Sudan
Mondo
Cosa succede in Sudan
Mondo