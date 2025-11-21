Ue, infrazione contro la Slovacchia per modifiche costituzionali

Le ragioni dietro la procedura dell’Unione Europea

Il primo passo verso la procedura di infrazione - ovvero l’invio lettera di costituzione in mora a Bratislava - è stata compiuto dall’esecutivo dell’Unione Europea. Le autorità comunitarie contestano la violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione con particolare riferimento a primato, autonomia, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Il 26 settembre 2025, spiega la Commissione in una nota, la Slovacchia ha infatti adottato modifiche alla propria Costituzione che consentono alle autorità, compresi ai tribunali, di valutare se e in quale misura il diritto dell'Ue possa essere applicato in Slovacchia, comprese le sentenze della Corte di giustizia. Gli emendamenti della Slovacchia sono stati adottati senza rispondere alle preoccupazioni della Commissione che ha quindi deciso di inviare la lettera di costituzione in mora alla Slovacchia. Bratislava ha ora due mesi di tempo per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione.