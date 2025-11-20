L’Ue accelera sulla difesa: cosa cambia con la Schengen militare

Con una guerra in corso tra Russia e Ucraina, la mobilità militare è diventata un’urgenza politica per il Vecchio Continente. La Commissione punta quindi a rimuovere ostacoli normativi e creare corridoi logistici rapidi e sicuri. Il progetto individua 500 punti critici tra ponti, gallerie e tratte ferroviarie insufficienti per garantire movimenti immediati in caso di minaccia. Ma per raggiungere l'obiettivo servirà un massiccio investimento infrastrutturale europeo