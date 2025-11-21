Golden power su banche, Ue apre procedura di infrazione per l’Italia

La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione per "incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell'Unione europea in Italia”. La normativa sulle fusioni bancarie "per come applicata dalle autorità italiane, rischia di consentire interventi ingiustificati per motivi economici, compromettendo libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali nel mercato unico. E si sovrappone alle competenze esclusive della Bce”. Giorgetti: "Proposta per superare obiezioni"

La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione all'Italia per "incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell'Unione europea in Italia". La notizia emerge dal database sui provvedimenti, nel quale appaiono i dettagli della decisione: il titolo e il numero della procedura, in avvio con la messa in mora e l'area di intervento, ovvero 'Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali'. Da quanto si apprende a Bruxelles i "poteri discrezionali" ai quali si fa riferimento sono quelli del cosiddetto “golden power”.

Ue su golden power cita libera circolazione e poteri Bce

"Pur essendo volta a tutelare la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico”, la normativa sul golden power "per come applicata dalle autorità italiane, rischia di consentire interventi ingiustificati per motivi economici, compromettendo i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali nel mercato unico. Inoltre, la normativa italiana si sovrappone alle competenze esclusive della Banca centrale europea nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico”, scrive la Commissione Ue formalizzando l'avvio della procedura di infrazione all'Italia per l'uso del golden power sulle fusioni bancarie. Spiega l'esecutivo comunitario che con l'avvio della procedura di infrazione "invita l'Italia a conformarsi alle norme bancarie dell'Ue". "La Commissione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla cosiddetta normativa sul 'Golden Power' (Decreto-legge 21/2012, come modificato ed esteso nel 2021 e nel 2022), che attribuisce al governo italiano ampie prerogative per riesaminare, bloccare o imporre condizioni alle operazioni societarie nel settore bancario", spiega la nota di Palazzo Berlaymont. "La Commissione invia pertanto una lettera di messa in mora all'Italia, che dispone ora di due mesi per rispondere e porre rimedio alle carenze evidenziate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato".

Giorgetti: "Proposta per superare obiezioni su golden power"

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispetto all'apertura della procedura d'infrazione commenta: "La Commissione solleva obiezioni sulla norma cosiddetta Golden Power, riformata nel 2022 con il governo Draghi. Sulla base delle valutazioni della sentenza risponderemo ai rilievi che ci vengono mossi nelle sedi competenti. Con spirito costruttivo e collaborativo faremo una proposta normativa che farà chiarezza e supererà le obiezioni. Siamo convinti che permetterà di avere un quadro di competenze condiviso".